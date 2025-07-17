Китай и Индия будут настаивать на мирном соглашении, чтобы избежать торговых войн.

Дональд Трамп может положить конец войне на Украине "до конца этого года", если выполнит свою угрозу введения новых существенных санкций против всех, кто покупает российскую нефть и газ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Times.

Ермак подчеркнул, все это время цены на нефть давали Путину возможность финансировать свою военную машину. Он утверждает, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку окажет давление на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров российской нефти и газа — и это заставит их настаивать на соглашении, чтобы избежать новых торговых войн с Белым домом.

"Только экономические проблемы способны оказать реальное давление на Путина и заставить его признать, что продолжать эту войну для него слишком дорого. Они окажут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромные деньги. И страны, покупающие российскую нефть, также будут на него давить", - заявил он, подчеркнув, что результат таких санкцмий "мы увидим до конца этого года".

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Ермак также заявил, что абсолютно уверен в том, что Трамп на этот раз не отступит.

"Он знает, что Путин не хочет прекращать эту войну. И он знает, насколько успешным был мир с помощью силы в отношениях с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном", - говорит он.

Зеленский и Трамп

Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский установил прочные личные отношения с Трампом, отметив, что два лидера впервые "говорят на одном языке" о войне на Украине.

"Я присутствовал при последнем телефонном разговоре президента Зеленского и президента Трампа. Это был отличный телефонный разговор. Я не могу рассказать подробно, но могу сказать, что это был очень конструктивный и продуктивный разговор", - поделился глава ОП.

Трамп поставил России ультиматум

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что если в течение 50 дней россияне не согласятся на мирную инициативу, Вашингтон введет 100% вторичные пошлины на товары из РФ, в частности, в энергетическом секторе.

В то же время новый ультиматум дает Кремлю временное пространство для продолжения военного давления летом. Россия активизировала наступление на востоке Украины, надеясь достичь хотя бы частичных успехов до завершения 50-дневного окна. Но, по оценкам аналитиков, быстрые прорывы маловероятны, учитывая устойчивое сопротивление ВСУ и растущую роль дронов в сдерживании агрессора.

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