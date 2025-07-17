Дональд Трамп может положить конец войне на Украине "до конца этого года", если выполнит свою угрозу введения новых существенных санкций против всех, кто покупает российскую нефть и газ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Times.
Ермак подчеркнул, все это время цены на нефть давали Путину возможность финансировать свою военную машину. Он утверждает, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку окажет давление на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров российской нефти и газа — и это заставит их настаивать на соглашении, чтобы избежать новых торговых войн с Белым домом.
"Только экономические проблемы способны оказать реальное давление на Путина и заставить его признать, что продолжать эту войну для него слишком дорого. Они окажут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромные деньги. И страны, покупающие российскую нефть, также будут на него давить", - заявил он, подчеркнув, что результат таких санкцмий "мы увидим до конца этого года".
Ермак также заявил, что абсолютно уверен в том, что Трамп на этот раз не отступит.
"Он знает, что Путин не хочет прекращать эту войну. И он знает, насколько успешным был мир с помощью силы в отношениях с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном", - говорит он.
Зеленский и Трамп
Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский установил прочные личные отношения с Трампом, отметив, что два лидера впервые "говорят на одном языке" о войне на Украине.
"Я присутствовал при последнем телефонном разговоре президента Зеленского и президента Трампа. Это был отличный телефонный разговор. Я не могу рассказать подробно, но могу сказать, что это был очень конструктивный и продуктивный разговор", - поделился глава ОП.
Трамп поставил России ультиматум
Несколькими днями ранее Трамп заявил, что если в течение 50 дней россияне не согласятся на мирную инициативу, Вашингтон введет 100% вторичные пошлины на товары из РФ, в частности, в энергетическом секторе.
В то же время новый ультиматум дает Кремлю временное пространство для продолжения военного давления летом. Россия активизировала наступление на востоке Украины, надеясь достичь хотя бы частичных успехов до завершения 50-дневного окна. Но, по оценкам аналитиков, быстрые прорывы маловероятны, учитывая устойчивое сопротивление ВСУ и растущую роль дронов в сдерживании агрессора.