Сейчас оккупанты не могут быстро продвигаться, поскольку их техника сразу становится целью для ВСУ.

Дроны изготавливаются в огромном количестве во время войны в Украине, ведь являются дешевыми, смертоносными и одной из главных причин, почему Украина верит, что может противостоять наступлению армии РФ в этом году и в будущем. Об этом пишет Reuters.

"Украинские солдаты описывают зараженный дронами коридор, охватывающий около 10 км по обе стороны линии соприкосновения, как "зону смерти", поскольку дистанционно пилотируемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), развернутые обеими сторонами, могут быстро выявлять и нейтрализовать цели", - говорится в материале.

В частности два украинских командира рассказали для Reuters, что превращение войны в конфликт с наибольшим количеством дронов, который когда-либо наблюдали, подорвало способность РФ использовать свои традиционные преимущества в численности войск, артиллерии и танков.

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Отмечается, что любое крупное транспортное средство, которое работает вблизи фронта, теперь становится настоящей целью, поэтому это означает, что российские оккупанты больше не в состоянии быстро продвигаться, как это было в 2022 году.

"Враг видит вас полностью. Независимо от того, куда вы едете и на чем вы едете", - рассказал основатель системы, которая централизует видеопотоки от более 15 000 украинских военных экипажей дронов на передовой "OCHI" Александр Дмитриев.

Как говорят украинские командиры, Россия из-за этого адаптировала свою тактику, сейчас ее войска теперь атакуют небольшими группами по пять-шесть человек - пошли, на мотоциклах или квадроциклах, чтобы обнаружить украинские позиции.

Также на фоне заявлений президента Дональда Трампа о поставках военной помощи Украине, которую будет оплачивать Европа, источники Reuters считают, что бойцы ВСУ смогут продолжать борьбу и сопротивляться России, даже если США больше не будут предоставлять оружие.

В свою очередь польский военный эксперт Конрад Музыка, который неоднократно посещал фронт, заявил, что Украина сосредотачивается на том, чтобы подорвать силу российских атак. Однако он подчеркнул, что украинские войска сейчас не имеют возможности проводить собственное наступление.

По словам эксперта, несмотря на то, что дроны изменили поле боя, не стоит забывать об артиллерии и минометах.

"Чтобы нанести такой же вред, который наносит артиллерийский снаряд, нужно запустить десятки дронов. Дроны могут в определенной степени заполнить пробелы и дать немного передышки, но они не заменят артиллерию", - подчеркнул Музыка.

Война в Украине - последние новости

Напомним, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев ответил, испытывает ли фронт недостаток украинских защитников. По его словам, численность армии сегодня не является критической проблемой.

"Мы находимся в стратегической обороне под прикрытием должным образом построенных инженерных фортификаций. В этой ситуации количество личного состава нужно несколько меньше. Поэтому эти факторы, в определенной степени, работают как компенсаторный механизм для того, чтобы мы имели возможность, с имеющимися ресурсами, иметь стабилизацию на поле боя", - подчеркнул Селезнев.

В то же время представитель Сил обороны юг Владислав Волошин ответил, захватил ли враг Малиновку в Запорожье. Он отметил, что там россияне уничтожили все застройки и позиции ВСУ, но удержаться пока не могут.

"Могу подтвердить, что на этом направлении продолжались довольно жестокие бои. Враг пытался атаковать, даже применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Он уничтожил все позиции, но удержаться в Малиновке он пока не может. Силы обороны контролируют огнем все эти позиции и этот населенный пункт - бывший населенный пункт", - пояснил Волошин.

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