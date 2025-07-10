Украина сможет массово производить дроны-перехватчики для сбивания российских ударных дронов, если будет необходимое финансирование на производство.

Россия не отказывается от намерения нарастить количество ударных дронов, которые каждую ночь терроризируют гражданское население Украины. В то же время, Украина уже имеет средства для противостояния российским атакам - дроны-перехватчики. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Риме.

"План России - запугать наше общество", - заявил он.

Глава государства отметил, что из-за ночных воздушных атак россиян, когда тревога звучит по 7-10 часов, люди в Украине не высыпаются, но идут в укрытие.

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"И понятно, что после этого, чтобы экономика работала, люди идут на работу, и чтобы жить. Они делают экономику нашего государства, потому что они работают", - добавил Зеленский.

По его убеждению, российский диктатор Владимир Путин этими ударами хочет дестабилизировать украинское общество.

"Во-первых, мы будем ему отвечать. Вторая история - у них план на тысячу дронов. 700-1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры [выполнят] полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли, у нас есть решение, - дроны-перехватчики, которые сбивают. Все - не все, но почти все. Да, безусловно, большинство", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина сможет массово производить такие дроны-перехватчики, но надо ускорить финансирование этих процессов.

"Важно, что ключ найден. Найден украинцами. Кстати, и американцами. Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний украинско-американская. Менеджмент американский, а инженеры - украинцы. Мы нашли решение как страна. Ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать", - подчеркнул Зеленский.

Также он сказал, что когда будет решен вопрос по усилению Украины дополнительными системами Patriot, то не будет угрозы и от баллистики.

Украинские дроны-перехватчики

Как сообщал УНИАН, последние атаки российских "Шахедов" Украина отражает уже с помощью дронов-перехватчиков. В начале июля это публично признал президент Владимир Зеленский.

В целом же Украина использует технологию зенитных дронов с июня прошлого года. Сначала удавалось сбивать только относительно простые цели - российские дроны-разведчики. Хотя прошло уже более года, россияне так и не нашли противодействия украинским зенитным дронам, говорят военные.

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