По словам министра образования и науки, более 4 тысяч учителей уже работают по обновленной программе.

С 2027 года обновленный предмет "Защита Украины" будет обязательным в каждой школе. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, сейчас более 4 тысяч учителей работают по обновленной программе, среди них более 400 ветеранов передают свой опыт в школьных и межшкольных тренинговых центрах ячеек "Защиты Украины".

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"И все это только в рамках образовательного эксперимента. Я очень благодарен всем, кто поверил в идею и пошел вместе с нами в ее реализацию. Тем, кто поддержал, кто учился и учил других, кто искал решения там, где их не было. Вы - творцы этого изменения. Впереди - масштабирование. Знания о безопасности, самозащите, медицине, информационном пространстве - это уже не просто "дополнительная подготовка", это базовый навык современного человека. Для его чувства собственного достоинства и смелого взгляда в свое будущее в своей стране", - отметил Лисовой.

Министр добавил, что за этот год к реализации преподавания предмета были привлечены десятки команд, состоялись сотни встреч, а также решений, учебных программ, тренировок и изменений в законодательство.

"Почти 1000 учебных центров - уже созданы и работают. Оснащенные, современные, с методическими подходами, которые действительно дают знания, развивают навыки и способствуют осознанию своей роли и способности. Более 280 тысяч старшеклассников учатся по новой программе - это 65% всех учеников 10-11 классов", - подчеркнул Лисовой.

Образование в Украине - последние новости

Ранее в Министерстве образования и науки Украины (МОН) рассказали, станет ли курс базовой военной подготовки необязательным для студентов. Там отметили, что такая информация является слухом, поэтому не является правдивой.

В МОН добавили, что в законопроекте, которым вводится дисциплина "Основы национального сопротивления" вместо БОВП, предусмотрено, что она будет обязательной для всех студентов второго года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

В то же время заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева сообщила, что в МОН хотят повысить зарплаты учителям уже в 2026 году. По ее словам, такое нововведение будет касаться учителей школ, воспитателей детсадов и преподавателей профессиональных образовательных учреждений.

"В решении этого вопроса очень многое зависит от изменения ситуации в нашей стране. Глобально это о компоненте безопасности, потому что она будет влиять на структуру нашего государственного бюджета и на то, будет ли дальше продолжать финансироваться гуманитарная сфера и образование, в том числе, за счет налогоплательщиков других стран, а не украинцев", - подчеркнула чиновник.

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