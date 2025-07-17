Накипь может быть постоянной проблемой в чайниках из-за того, что в них накапливается жесткая вода. Однако одна из блогеров в TikTok рассказала, как решить эту проблему с помощью одного фрукта, который, скорее всего, есть в вашем холодильнике. Об этом пишет Express.
По ее словам, для этого вам нужен лимон, который является эффективной естественной альтернативой для тех, кто не хочет использовать химические и купленные чистящие средства.
Для этого вам нужно просто разрезать лимоны пополам или на ломтики, наполнить чайник большим количеством воды и добавить их. Поставьте чайник греться, чтобы лимоны начали действовать.
После закипания можно дать воде немного постоять. Затем вылейте воду и лимоны, а накипь должна быть достаточно растворена, чтобы выйти вместе с ними. Перед тем, как использовать снова чайник, быстро его промойте.
"Лимоны являются эффективным природным средством, поскольку содержат лимонную кислоту, которая помогает растворять минеральные отложения в накипи. Эта кислота помогает расщеплять кальций и магний в пятнах от жесткой воды", - говорится в Express.
Другие советы экспертов
Ранее блогер рассказала, как бороться с плесенью в душе. Она подчеркнула, что для этого не нужно использовать отбеливатель. Эксперт советует смешать перекись водорода и эфирное масло чайного дерева, чтобы создать раствор, который будет простым и легким в применении.
Также стало известно, как правильно варить кукурузу. По словам специалистов, для этого нужно добавить в воду только два ингредиента, а именно сахар и лимонный сок.