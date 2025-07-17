Работа для студентов без опыта: как БаДМ помогает молодежи совмещать учебу с заработком

"Как найти работу, которая не будет мешать учебе и не потребует опыта?" - этим вопросом рано или поздно задается каждый студент. У фармдистрибьютора БаДМ нашли ответ: компания создала условия для совмещения обучения и заработка - с гибким графиком, поддержкой на старте и возможностью остаться в команде надолго.
С чего начинают будущие профессионалы?
В БаДМ не требуют невозможного от новичков. Студенты на аптечных складах обычно начинают с должностей, не требующих специальных навыков:
- грузчик;
- экспедитор;
- сборщик медикаментов.
Эти роли позволяют быстро адаптироваться, получить базовые навыки и понять, как устроена работа в фармдистрибуции.
Работа, которую удобно совмещать с обучением
БаДМ предлагает студентам возможность зарабатывать, начинать карьеру в востребованной отрасли и продолжать учиться. "Молодежь до 24 лет выбирает гибкий график. Руководство компании с пониманием относится к индивидуальным потребностям студентов и идет им на уступки, чтобы они могли гармонично сочетать учебный процесс и профессиональную деятельность", - говорят специалисты по персоналу.
Компания БаДМ предлагает надежные условия для работы:
- Официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями - выплаты дважды в месяц, отпуска и больничные.
- Поддержка на всех этапах - успешный онбординг с наставником, ментором, руководителем и HR. Ты никогда не остаешься наедине с проблемами или вопросами.
- Возможности обучения в пределах компании онлайн через систему дистанционного обучения и участие в реальных внутренних проектах и тренингах.
Молодежь остается работать в БаДМ
Сейчас на аптечных складах БаДМ работает около 200 сотрудников в возрасте до 24 лет. И лучше всего о компании говорит тот факт, что многие студенты остаются здесь и после завершения обучения. "Молодежь остается, потому что ценит стабильность, честные условия труда и командную поддержку. Именно это мотивирует их строить карьеру в БаДМ", - отмечает Анастасия Яновская-Гайда, специалист по персоналу Киевского региона.
БаДМ активно сотрудничает с учебными заведениями, проводит профориентационные встречи, после которых к команде присоединяются как выпускники, так и студенты, ищущие работу с частичной занятостью.
Реальные истории: как молодежь находит себя в БаДМ
Валя, 18 лет, автослесарь по образованию, - переехала в Днепр из Донецкой области вместе с многодетной семьей. Получила диплом и сразу начала искать работу, чтобы зарабатывать собственные деньги. "Пересматривала много вариантов, но БаДМ оказался лучшим. Здесь искренний коллектив и график, который мне подходит. Меня поразило, насколько здесь добрые и отзывчивые люди. Для меня работа в 18 лет дает не только заработок, но и желанную самостоятельность. Главное - не бояться!", - делится опытом новоиспеченная сборщица медикаментов.
Анна, 19 лет, студентка специальности "Электроэнергетика", долгое время работает сборщицей медикаментов в БаДМ. "Сначала боялась - никогда не работала, не знала, смогу ли совместить с учебой. Но здесь меня встретили с пониманием: научили всему с нуля, подстроили график", - рассказывает девушка.
Твое будущее начинается сегодня!
"Мы понимаем, что студенты сегодня - это профессионалы завтра. Мы инвестируем в молодежь, давая им возможность совмещать обучение с профессиональным опытом в стабильной украинской компании", - говорит Дмитрий Бабенко, и.о. генерального директора ООО "БаДМ".
Если ты готов совмещать учебу с работой или ищешь работу без опыта - БаДМ дает тебе возможность реализовать свой потенциал.