Работа для студентов без опыта: как БаДМ помогает молодежи совмещать учебу с заработком

Сейчас на аптечных складах БаДМ работает около 200 сотрудников в возрасте до 24 лет.

"Как найти работу, которая не будет мешать учебе и не потребует опыта?" - этим вопросом рано или поздно задается каждый студент. У фармдистрибьютора БаДМ нашли ответ: компания создала условия для совмещения обучения и заработка - с гибким графиком, поддержкой на старте и возможностью остаться в команде надолго.

С чего начинают будущие профессионалы?

В БаДМ не требуют невозможного от новичков. Студенты на аптечных складах обычно начинают с должностей, не требующих специальных навыков:

грузчик;

экспедитор;

сборщик медикаментов.

Эти роли позволяют быстро адаптироваться, получить базовые навыки и понять, как устроена работа в фармдистрибуции.

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Работа, которую удобно совмещать с обучением

БаДМ предлагает студентам возможность зарабатывать, начинать карьеру в востребованной отрасли и продолжать учиться. "Молодежь до 24 лет выбирает гибкий график. Руководство компании с пониманием относится к индивидуальным потребностям студентов и идет им на уступки, чтобы они могли гармонично сочетать учебный процесс и профессиональную деятельность", - говорят специалисты по персоналу.

Компания БаДМ предлагает надежные условия для работы:

Официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями - выплаты дважды в месяц, отпуска и больничные.

со всеми социальными гарантиями - выплаты дважды в месяц, отпуска и больничные. Поддержка на всех этапах - успешный онбординг с наставником, ментором, руководителем и HR. Ты никогда не остаешься наедине с проблемами или вопросами.

- успешный онбординг с наставником, ментором, руководителем и HR. Ты никогда не остаешься наедине с проблемами или вопросами. Возможности обучения в пределах компании онлайн через систему дистанционного обучения и участие в реальных внутренних проектах и тренингах.

Молодежь остается работать в БаДМ

Сейчас на аптечных складах БаДМ работает около 200 сотрудников в возрасте до 24 лет. И лучше всего о компании говорит тот факт, что многие студенты остаются здесь и после завершения обучения. "Молодежь остается, потому что ценит стабильность, честные условия труда и командную поддержку. Именно это мотивирует их строить карьеру в БаДМ", - отмечает Анастасия Яновская-Гайда, специалист по персоналу Киевского региона.

БаДМ активно сотрудничает с учебными заведениями, проводит профориентационные встречи, после которых к команде присоединяются как выпускники, так и студенты, ищущие работу с частичной занятостью.

Реальные истории: как молодежь находит себя в БаДМ

Валя, 18 лет, автослесарь по образованию, - переехала в Днепр из Донецкой области вместе с многодетной семьей. Получила диплом и сразу начала искать работу, чтобы зарабатывать собственные деньги. "Пересматривала много вариантов, но БаДМ оказался лучшим. Здесь искренний коллектив и график, который мне подходит. Меня поразило, насколько здесь добрые и отзывчивые люди. Для меня работа в 18 лет дает не только заработок, но и желанную самостоятельность. Главное - не бояться!", - делится опытом новоиспеченная сборщица медикаментов.

Анна, 19 лет, студентка специальности "Электроэнергетика", долгое время работает сборщицей медикаментов в БаДМ. "Сначала боялась - никогда не работала, не знала, смогу ли совместить с учебой. Но здесь меня встретили с пониманием: научили всему с нуля, подстроили график", - рассказывает девушка.

Твое будущее начинается сегодня!

"Мы понимаем, что студенты сегодня - это профессионалы завтра. Мы инвестируем в молодежь, давая им возможность совмещать обучение с профессиональным опытом в стабильной украинской компании", - говорит Дмитрий Бабенко, и.о. генерального директора ООО "БаДМ".

Если ты готов совмещать учебу с работой или ищешь работу без опыта - БаДМ дает тебе возможность реализовать свой потенциал.