Сегодня эффективность мобильных огневых групп не превышает 20%, говорит эксперт.

Россия усовершенствовала дроны-камикадзе "Шахед" и изменила тактику их применения, что значительно снизило эффективность так называемых мобильных огневых групп на пикапах, которые им противодействовали. Об этом в интервью УНИАН рассказал эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он отметил, что в последнее время одним из основных средств противодействия российским дронам типа "Шахед" стали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Но стоит понимать, что это не ПВО, он не сбивает "Шахед". РЭБ лишь не дает "Шахеду" попасть в цель. Он используется только для того, чтобы закрыть конкретный объект, который хочет атаковать РФ. Ну и дополнительно, если "Шахед" попадает под действие РЭБ, он теряет сигнал и становится более уязвимым для других средств поражения, вроде мобильных огневых групп", - отмечает Сергей "Флеш".

Видео дня

Однако и с огневыми группами сейчас не все так просто, рассказывает специалист. Он отметил, что Россия начала запускать дроны на высоте 2-4 километров, где наземным группам уже трудно их сбивать. Как следствие, снизилась эффективность этого подвида противовоздушной обороны.

"Сырский дает эффективность в 40%, я бы назвал действующую значительно меньше, в 20%. Скорее всего Головко имел в виду статистику более общую, за долгий промежуток времени. А я смотрю, что происходит сейчас", - говорит "Флеш".

Однако с увеличением высоты полета российских дронов уже украинской авиации становится проще с ними бороться. Речь идет в частности о вертолетах и спортивной легкомоторной авиации, рассказывает специалист.

"Вертолеты очень эффективны, они находят "Шахеды" и отрабатывают по ним. Но у нас их нет в достаточном количестве, чтобы массово бороться. Спортивная авиация, как в Одессе Як-40, также показывает результаты. Не панацея, но эффективно. Есть два человека, один - пилот, а другой за пулеметом или с автоматом сидит в кабине и просто расстреливают "Шахеды" сверху", - пояснил Сергей Бескрестнов.

А вот реактивным истребителям бороться с дронами на самом деле непросто, в частности из-за большой разницы в скорости, говорит "Флеш".

"Скорость "Шахеда" - 180-200 км в час. А истребитель - в 3-5 раз больше. Работать очень сложно, особенно если "Шахед" идет высоте 200 метров от земли", - рассказывает он, объясняя возможные причины недавней трагедии, когда погиб пилот F-16.

Наконец, еще один сегмент украинской системы противодействия "Шахедам" - это классические зенитно-ракетные комплексы, которые еще называют "большой ПВО". Однако здесь Украина очень зависима от партнеров, которые поставляют зенитные ракеты к этим наземным комплексам.

Проблема "Шахедов": последние новости

Как писал УНИАН, Россия значительно увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" и теперь может запускать их десятками и даже сотнями каждую ночь. Военный обозреватель Богдан Долинце предположил, что уже к концу года мы можем увидеть атаки до тысячи "Шахедов" за день.

Кроме увеличения количества дронов, Россия также постоянно проводит их модернизацию и меняет тактику применения. Например, новые версии "Шахедов" имеют усиленное бронирование моторного отсека, чтобы выдерживать обстрелы. Также россияне начали добавлять в "Шахеды" суббоеприпасы, фактически превращая дрон в бомбардировщик.

Вас также могут заинтересовать новости: