Курсовые изменения евро будут подчинены событиям за пределами Украины.

С 21 по 27 июля курс доллара в Украине вряд ли пересечет границу в 42 гривни. Скорее всего, он будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"По нашей оценке главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн. Однако, повторюсь: курсовые изменения будут подчинены событиям за пределами Украины. А это ситуация на Ближнем Востоке, напряженные экономические отношения между странами БРИКС и США, между ЕС и США. И не забывайте, что "лимфой" курсообразования в прямом смысле может стать нефть, цены на нее", - сказал Лесовой.

Видео дня

Он напомнил, что в Украине курс евро формируется на основе мировых котировок пары доллар/евро. Зато курс доллара отчасти зависит от стратегии Нацбанка.

"Ведь доллар есть и будет оставаться ведущей иностранной валютой в Украине. Поэтому, если курс доллара можно "погамувати" монетарными механизмами (например, валютными интервенциями), то курс евро будет совпадать с мировым курсом по сравнению с долларом", - отметил банкир.

Стоит ли покупать евро сейчас или подождать

Лесовой отметил, что сейчас любые стремительные изменения курса евро почти исключены. При этом речь идет не только о росте, но и о снижении курса этой валюты. Евро, как и доллар имеют свой "вес" в мире, на них ориентирована экономика ведущих стран. Так что нет оснований считать, что какая-то из них резко пойдет вверх или обвалится.

"Украинцам стоит учитывать это, принимая решение о том, в какой валюте держать сбережения. Однако я бы не советовал скупать евро, убегая из гривны или доллара. Ведь сейчас можно сказать, что евро находится на своем "пике", а дальнейший стремительный рост этой валюты относительно доллара маловероятен. Любые поспешные и эмоциональные решения могут негативно повлиять на уровень сбережений граждан - скупать евро по максимальному (историческому) курсу может привести к потере части сбережений именно на курсовой разнице теперь и в будущем. Я убежден, что вскоре разница между курсами доллара и евро уменьшится", - добавил банкир.

Что будет с курсом валют в Украине до 27 июля

Основные показатели валютного рынка с 21 по 27 июля, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"К ситуации, когда неизвестного больше, чем обозримого, слишком трудно привыкнуть. Особенно когда речь идет о валютном рынке воюющей страны. Поэтому мы предполагаем, что и на следующей неделе курсовые изменения могут быть контроверсионными: доллар будет оставаться на более-менее стабильном уровне, а вот курс евро продолжит "удивлять" и станет своеобразным "возбудителем" к новым сотням сенсационных новостей", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне 17 июля вырос на 13 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 49,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 июля подорожал на 6 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро. К тому же продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: