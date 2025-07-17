Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 17 июля, подорожал на 6 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 июля, составляет 49,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 17 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 28 копеек.

Наличный курс доллара к гривне 17 июля вырос на 13 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 49,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: