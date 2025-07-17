Раненого украинского защитника удалось эвакуировать из окопов.

На Купянском направлении спецназовец Главного управления разведки (ГУР) самостоятельно сдержал штурм группы оккупантов, которые применили против него отравляющие вещества.

Как рассказали в ГУР, во время боевых действий на Купянском направлении боец подразделения "Братство" смог сдержать штурм противника, который численно превосходил его в пять раз.

В ответ на сопротивление украинского защитника оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны - применили против него ядовитый газ. После этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаковали FPV-дронами.

В результате военный получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло потерю сознания. В ГУР добавили, что дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным, поэтому командование решило эвакуировать бойца.

"Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт. Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника", - отметили в ГУР.

Разведчики обнародовали видео, на котором можно увидеть, как происходила эвакуация бойца. Слышно, как собратья обращаются к нему, называя Тихоном.

Война в Украине: новости

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