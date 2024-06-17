'Зятьям было хорошо': адвокат раскрыл 'сюрпризы' отсрочки по инвалидности тещи

Для многих нововведения закона о мобилизации в части отсрочек стали неприятными неожиданностью.

18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации. Следовательно, существенно сузились основания для предоставления отсрочек.

Как рассказал в интервью "Суспільному" адвокат Ярослав Жукровский, об основаниях получения отсрочки известны, их активно обсуждают, но все еще остаются некоторые противоречивые моменты. Адвокат рассмотрел, имеет ли военнообязанный право на отсрочку, если его теща имеет инвалидность I или II группы.

"На практике, если теща имела трое-четверо зятьев, то каждому было хорошо. Это основание сузили: надо доказать, что у тещи нет детей, что она нуждается в постоянном постороннем уходе, должны быть акты, устанавливающие необходимость такого ухода. Конечно, для многих это стало неприятным сюрпризом", - говорит адвокат. Видео дня

Эти изменения были ожидаемы, но запоздалыми. Адвокат уверен, что их надо было вводить еще в 2022 году.

"На сегодня имеем новую действующую редакцию закона. Есть обязанность ТЦК создать комиссии по рассмотрению вопросов об отсрочках. Кое-где они еще не созданы, что является нарушением норм законодательства. Есть большое количество военнообязанных, которые хотят подтвердить свое право не быть мобилизованными", - отмечает Жукровский.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.

Согласно Конституции Украины, граждане с религиозными убеждениями могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы. Младший юрист практики военного права Диана Скумадчук рассказала, как это работает на практике.

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