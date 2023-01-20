У этих комплексов есть серьезные проблемы с работой в условиях плотной городской застройки, отметил обозреватель.

Установка ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве - это не только демонстрация страха российским военно-политическим руководством, но и демонстрация неполноценности и дефективности этого "не имеющего аналогов" в мире комплекса.

"Не могу сказать, что это совсем плохой комплекс, это было бы неправдой, но у него есть огромное количество болячек, которые являются хроническими и неисправимыми", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, у ЗРПК "Панцирь-С1" есть серьезные проблемы с работой в условиях плотной городской застройки:

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"Высотные здания значительно снижают эффективность фиксации угроз. Кроме того, у ракет ЗРПК "Панцирь-С1" имеется проблема и с, скажем так, огибанием этих самых зданий. В Белгороде об этом хорошо знают".

В Москве на крышах заметили ЗРПК "Панцирь-С1" - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Москве на крышах зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". В частности, их заметили на крышах Минобороны РФ и одного из бизнес-центров.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, в нормальных странах оборону организуют по-другому.

"Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", - сказал он.