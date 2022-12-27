Эксперт указал на серьезные потери ракетных комплексов малого радиуса действия у войск РФ.

Россия срывает экспортные обязательства из-за нехватки зенитных ракетных пусковых установок в зоне боевых действий в Украине.

Об этом может свидетельствовать опубликованное фото российского ЗРПК "Панцирь-С1" в очень "необычном камуфляже", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Дело в том, что это комплекс из иракского контракта, предназначенный для ВС Ирака. То есть, Россия сейчас срывает экспортные обязательства из-за нехватки ЗРПУ в зоне БД. Это лишний раз доказывает серьезные потери комплексов малого радиуса действия у российских оккупационных войск, в связи с чем воздушное пространство самой России сейчас как решето для малоразмерных объектов", - заявил эксперт.

Он добавил, что демилитаризация российской армии проходит успешно и по плану.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.