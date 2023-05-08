По состоянию на сегодня более 170 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он отметил, что эта тема поднималась сегодня во время нескольких совещаний по безопасности с чиновниками.
"Первое совещание - по разминированию в Украине. По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. В целом это оценивается во временных пределах довольно неприятно - мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это значительно быстрее", - заявил глава государства.
По его словам, сейчас ведется подготовка специальной системы действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации.
Также, отметил Зеленский, Украина активно работает с партнерами ради увеличения наших возможностей в технике, в подготовке саперов и пиротехников.
"Со всеми в мире, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин", - отметил президент.
Война в Украине - разминирование территорий
Как сообщал УНИАН, для разминирования пострадавшей от российских оккупантов Харьковской области за один год нужны 125 тысяч саперов, и сегодня их в регионе работает всего две сотни.
В конце апреля аналитики центра GLOBSEC отмечали, что Украина стала крупнейшей заминированной территорией мира из-за действий российских оккупантов. Сейчас около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий нашей страны усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям наша страна обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украине для разминирования своих территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов. Он предположил, что на полное разминирование Украины уйдет 30 лет. При этом Резников отметил, что процесс разминирования можно ускорить за счет современных технологий.