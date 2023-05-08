Украина активно работает с партнерами ради увеличения наших возможностей в технике, в подготовке саперов и пиротехников.

По состоянию на сегодня более 170 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он отметил, что эта тема поднималась сегодня во время нескольких совещаний по безопасности с чиновниками.

"Первое совещание - по разминированию в Украине. По состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров нашей территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. В целом это оценивается во временных пределах довольно неприятно - мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это значительно быстрее", - заявил глава государства.

По его словам, сейчас ведется подготовка специальной системы действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации.

Также, отметил Зеленский, Украина активно работает с партнерами ради увеличения наших возможностей в технике, в подготовке саперов и пиротехников.

"Со всеми в мире, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин", - отметил президент.

Война в Украине - разминирование территорий

Как сообщал УНИАН, для разминирования пострадавшей от российских оккупантов Харьковской области за один год нужны 125 тысяч саперов, и сегодня их в регионе работает всего две сотни.

В конце апреля аналитики центра GLOBSEC отмечали, что Украина стала крупнейшей заминированной территорией мира из-за действий российских оккупантов. Сейчас около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий нашей страны усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям наша страна обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украине для разминирования своих территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов. Он предположил, что на полное разминирование Украины уйдет 30 лет. При этом Резников отметил, что процесс разминирования можно ускорить за счет современных технологий.

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