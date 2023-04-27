Из-за действий оккупантов наша страна обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия.

Украина стала самой большой заминированной территорией мира из-за действий оккупантов, которые с начала полномасштабной войны "заражают" наши территории опасными боеприпасами. Их нужно будет искать годами.

На данный момент порядка 30% (примерно 174 000 кв. км) территорий нашей страны усеяны минами и неразорвавшимися боеприпасами. По этим показателям наша страна обогнала таких лидеров "рейтинга", как Афганистан и Сирия, говорится в докладе аналитического центра GLOBSEC "Хождение по огню: разминирование в Украине".

Аналитики констатируют, что оккупанты весьма изобретательны в реализации своей цели сделать непригодными для жизни как можно больше украинских земель: часто ловушки-мины враг оставляет на убитых людях или животных, а также прячет снаряды на дорогах, в лесах и полях - там, где на них легко можно наступить.

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В GLOBSEC говорят, что после окончания войны наши саперы столкнутся со "сложной, дорогостоящей и почти невыполнимой" задачей, которая может растянуться на годы. По мнению аналитиков, на данный момент процесс разминирования деоккупированных территорий Украины идет катастрофически медленно.

К примеру, за период с 2015 по 2021 год на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей удалось очистить от мин лишь 6% опасных участков (в среднем за год удавалось обезопасить всего лишь 64 кв км территорий).

Пока что сложно сказать, сколько лет понадобиться для полного разминирования всех территорий после войны, поскольку сейчас порядка 18% наших земель все еще находятся под контролем врага.

Украинцы становятся жертвами российских мин - последние случаи

Напомним, что из-за вражеских боеприпасов, которые россияне предпочитают оставлять "на память" украинцам при отходе из тех или иных участков фронта или городов, украинцы часто получают ранения или же подрываются насмерть.

На данный момент проблема разминирования территорий особенно актуальна в Харьковской, Херсонской и Киевской областях. 23 апреля при прогулке вдоль побережья реки Ингулец в Херсонской области на мине РФ подорвался мужчина. Он не выжил.

Также 22 апреля на противопехотной мине подорвались двое жителей Николаевской области.

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