РФ создала машину с тросами против дронов и отправила на Запорожье, - The Telegraph (видео)

Нестандартное устройство россияне уже испытывают на передовой в Украине.

Российские оккупанты на передовой в Украине начали использовать новейшее нетрадиционное оружие - это бронированная машина с вращающимися тросами для отбрасывания беспилотников ВСУ.

Как пишет The Telegraph, бронированная машина, которую приводит в движение внутренний двигатель, имеет четыре вращающихся диска, каждый из которых снабжен примерно 9-10 похожими на спагетти стальными тросами.

Отмечается, что прототип установлен на многоцелевое беспилотное наземное транспортное средство, известное как "Курьер". А устройство веерного типа основано на концепции борьбы с беспилотниками. Оно предназначено для отражения вражеских беспилотников до того, как они смогут атаковать такие машины, которые могут нести полезную нагрузку до 250 кг на поле боя и часто используются в операциях на передовой.

Машина может управляться с помощью пульта дистанционного управления.

"Устройство было создано механиками 70-го мотострелкового полка России и проходит испытания в оккупированных районах Запорожской области", - сообщило издание.

Издание отметило, что прототип уже показали по росТВ и сообщили, что у него нет грузового отсека, пулемета и обычной брони. Вместо этого есть несколько вращающихся дисков с прикрепленными к ним тросами. Но именно эта необычная конструкция является ее главным преимуществом.

"Идея заключается в том, что по мере вращения дисков они приводят в движение это – назовем это вентилятором с тросами. Когда дрон с видом от первого лица пытается атаковать, тросы либо сбивают его, либо отклоняют", рассказал российский оккупант, представившийся командиром отделения.

Однако, как отметило издание, на показанном видео не было видно никаких защитных элементов, предохраняющих крышу машины. Журналисты добавили, что конструкция была запатентована Россией в декабре 2023 года как средство защиты бронированных машин от снарядов, приближающихся сверху, но до этого рабочего прототипа не было.

Осенью прошлого года в сети появилось видео испытаний автомобиля, который сами россияне назвали "первой беспилотной версией УАЗ-452 "Буханка".

По мнению западных специалистов, именно наземные роботизированные устройства могут решить судьбу исход войны, поскольку они способны решать сложные логистические задачи в так называемой килл-зоне.

