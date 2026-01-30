'Занять село на три дома': Тимочко оценил планы РФ оккупировать Донбасс уже в апреле

Россияне начали отправлять операторов беспилотников в штурмы вместе с пехотой.

У российского диктатора Владимира Путина новая дата выхода его армии на границы Донецкой области, но все его предыдущие обещания не оправдались.

Об этом сказал в эфире Новини.Live председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя желание РФ оккупировать область до апреля 2026 года.

При этом он напомнил, что Путин угрожал завоевать Донецкую область еще почти год назад.

"Противник сейчас на пике своих возможностей. Они начали операторов беспилотников отправлять в штурмы вместе с пехотой. Их перестали беречь, им нужно, чтобы они были максимально близко к линии фронта. При этом не считаются с тем, что нужно время для того, чтобы оператора БПЛА подготовить. Они и такой "материал" готовы тратить", - сказал Тимочко.

Он рассказал, что враг сейчас концентрирует усилия возле Константиновки, пытаясь ее обойти, а также идет в лобовые атаки. При этом добавил, что цель врага - Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, которые, по сути, на одном пути.

Тимочко отмечает, что враг несет большие потери, руководствуясь логикой, что достижение цели оправдывает их.

"Если они поставили ставку, что должны занять село на три дома и там положили две-три сотни российских солдат, то этим не беспокоятся, а говорят, что достигли цели. Герасимов (речь идет о главе российского Генштаба - УНИАН) выйдет и пробубнит, что-то "освободили" и все. И это для них важно. Им нужны "победы" любой ценой", - подчеркнул он.

По его словам, эта война для Путина один из факторов сохранения его режима в России и для него не важно, сколько россиян погибло на войне, потому что для российского диктатора принципиально сохранить свою власть, свой контроль. Также через призму войны он пытается влиять на геополитику, потому что считает, что в Европе его недооценили, не очень уважали.

Донбасс в центре внимания - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия продлила сроки захвата всего Донбасса до апреля 2026 года, но этот срок так же причудлив, как и все предыдущие, поскольку при нынешних темпах продвижения россияне смогут воплотить эту мечту разве что к середине 2027 года.

Как писало издание New York Post (NYP), россиянам нужно захватить оставшиеся 21% Донбасса, но пока РФ даже не захватила весь Покровск, который она атакует почти два года и привлекла к этому более 150 тыс. военных.

Между тем российский диктатор Владимир Путин пытается убедить мир в том, что украинские линии обороны близки к падению, чтобы заставить президента США Дональда Трампа принудить Украину к капитуляции.

