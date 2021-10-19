Историю с последним захватом заложников на Донбассе почему-то начинают с того, что Украина взяла в плен "члена Совместного Центра контроля и координации (СЦКК)". Якобы это мы первые захватили "посредников", и уже потом "ополченцы" должны были реагировать и всего лишь "задержали" представителей СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке. Но вся эта история должна выглядеть совсем не так.

Во-первых, СЦКК действительно существует как посредническая структура. Но в ней присутствовали Украина и РФ. Россия оттуда вышла под надуманным предлогом еще в 2017 году (потому что присутствие в СЦКК не соответствовало стратегии "Россия - не участник конфликта"). А никаких больше членов в СЦКК, кроме вышеназванных двух, не было и нет. Есть ряженые, которые считают, что достаточно нацепить повязки и завести свой сайт "Представительство ДНР (ЛНР) в СЦКК", чтобы автоматически стать полноправными членами этой организации.

Мировой рост цен на топливо, навязывания российских газовых условий Европе, полезные идиоты среди европейских политиков, отсутствие должной реакции на нарушения Кремлем международного права, - все это стало основанием для того, чтобы РФ начала усиливать свою агрессивную политику

Долгий промежуток времени Украина закрывала на это глаза. Ну, как закрывала ... недостаточно громко кричала о том, что в СЦКК присутствует лишь наша сторона. Недостаточно настойчиво требовала от посредников надавить на РФ, чтобы она вернулась в СЦКК. Но со временем технология 2019 года - "заглянуть Путину в глаза" в обмен на уступки - прошла. И мы вошли в другую фазу. В ту, где ряженые с повязками – это боевики, а не мнимые посредники.

Во-вторых, мировой рост цен на топливо, навязывания российских газовых условий Европе, полезные идиоты среди европейских политиков, отсутствие должной реакции на нарушения Кремлем международного права, - все это стало основанием для того, чтобы РФ начала усиливать свою агрессивную политику. И сейчас в Москве, похоже, совсем "слетели с катушек". Кремль начал действовать уже совсем не считаясь с каким-то международным правом и даже не делая попыток за ним "спрятаться", а также полностью игнорируя ту систему сосуществования, которая формировалась годами. Сейчас РФ действует настолько самонадеянно, что даже "забивает" на всякие "ихтутнеты".

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Это для Украины неудивительно, что российские подстилки, задерживая представителей СММ ОБСЕ, делают нам "атветку". Россия же так долго и системно во время войны навязывала окружающим мысль о "гражданский конфликт", о существовании каких-то отдельных субъектов – так называемых республик, которые и ведут борьбу "с Киевом", что теперь и не удивительно, как вопит о "нарушении" Украиной каких-то выдуманных в Москве "правил", мол, Украина взяла в плен "наблюдателя"…

И хочу обратить внимание на интересный нюанс – в вышеназванной системе "отдельных республик" на захват "военного ЛНВ" почему реагируют в так называемой ДНР. Именно там происходят протесты. И именно там – в Горловке, берут в заложники членов СММ ОБСЕ, требуя отпустить "военного посредника". Кстати, именно там ОБСЕ приостановила свою деятельность (напомню, что в так называемой ЛНР ОБСЕ не прекращала своей деятельности, несмотря на то, что именно боевик "ЛНР" был задержан Украиной).

Самоуверенность Кремля – это реакция на полный игнор предыдущих вопиющих нарушений РФ. Сейчас Москве кажется, что она поставила Европу на колени и может творить, что угодно. А на эти действия будут закрывать глаза. И, к сожалению, риски того, что Украину могут "бросить", есть.

Должна наконец научиться влиять на повестку дня Европы. Призывать к рационализму, а не эмоциям. И защищать свои интересы, исходя из европейских, а не навязывать Европе свои требования

Поэтому первой на нынешние события на Донбассе должна дать не Европа. Европа сейчас запугана ценами на газ больше, чем какими-то проблемами в Украине. Для них существует дилемма: согласны ли европейские политики закрыть глаза на российскую агрессию на оккупированном Донбассе ради дешевого газа? Например, просто выразить беспокойство и заявить, что заложники ОБСЕ в оккупированной Горловке - это дело рук "донбасских сепаратистов", а не Москвы. Поэтому ответ должна дать Украина.

Должна наконец научиться влиять на повестку дня Европы. Призывать к рационализму (стратегии безопасности континента), а не эмоциям (дешевый газ). И защищать свои интересы, исходя из европейских, а не навязывать Европе свои требования (мы семь лет играли в жертву и Европа к этому привыкла).

Если под российским влиянием Европа будет давить на нас, требуя освободить луганского боевика в обмен на наблюдателей ОБСЕ, то это уже будет наш полный проигрыш. Проигрыш, после которого Россия даже не будет пытаться делать вид, что соблюдает правила. А просто заставит Европу даже не давить на Украину, а обменять нашу страну на дешевый газ.

Богдан Петренко, первый заместитель руководителя Украинского института исследования экстремизма