Премьер Албании в шутку потребовал извинений от Макрона, за то что он "не поздравил" страны с завершением войны.

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита лидеров Европейского Союза в Копенгагене пошутил над президентом США Дональдом Трампом за его слова о том, что ему якобы удалось завершить войну, которой в реальности никогда не было. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Рама сказал это перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он в шутку потребовал извинений от лидера Парижа за то, что тот не поздравил политиков с решением "конфликта между Албанией и Азербайджаном".

"Вы должны извиниться, перед нами", - сказал премьер-министр Албании Макрону.

Видео дня

Журналисты добавили, что шутка Рамы насмешила Макрона и Алиева. Лидер Франции в шутку ответил, что ему жаль, что он не поздравил страны с урегулированием конфликта.

В издании напомнили, что в сентябре Трамп заявил, что ему якобы удалось урегулировать конфликт между "Азербайджаном и Албанией". Тем не менее он имел в виду Азербайджан и Армению.

Трамп перепутал Армению с Албанией - что известно

Напомним, что в сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп снова приписал себе заслуги в разрешении затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее он по ошибке спутал Армению с Албанией.

Во время того, как он перечислял "свои заслуги", Трамп упомянул и конфликт между Арменией и Азербайджаном. Тогда американский лидер и допустил ошибку.

Вас также могут заинтересовать новости: