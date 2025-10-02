Путин даже решился сравнить Россию с НАТО и бросил вызов западным странам и самому главе Белого дома.

Российский диктатор Владимир Путин возмутился из-за слов президента США Дональда Трампа, который назвал РФ "бумажным тигром" и заявил, что НАТО может попытаться "разобраться с этим бумажным тигром".

Об этом Путин сказал во время выступления на Валдайском клубе. Он сообщил, что страна, которой он руководит, якобы не "бумажный тигр".

Путин даже решился сравнить РФ с НАТО и бросил вызов западным странам и самому Трампу:

Видео дня

"Если Россия - бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром".

Трамп назвал РФ "бумажным тигром"

30 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами подтвердил, что он говорил Путину, что его страна на самом деле просто "бумажный тигр".

Тогда Трамп высмеял Путина за то, что война, которую ведет президент РФ в Украине, затянулась на годы. "Я сказал Путину: "Ты выглядишь не очень хорошо. Ты уже четыре года ведешь войну, которая должна была бы закончиться через неделю. Ты что - бумажный тигр?""" - высказался президент США.

Также Трамп все еще убежден, что для завершения войны президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: