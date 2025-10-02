Даже при соблюдении диеты полезно употреблять ежедневно орехи.

Долгое время считалось, что орехи на диете нельзя употреблять, потому что они слишком жирные и калорийные. Однако новые исследования полностью меняют это представление, пишет Daily Mail.

Результаты исследования показали, что когда молодые люди употребляли на завтрак 50 г грецких орехов, они не только чувствовали себя бодрее, но и показывали лучшие результаты в тестах на память и реакцию позже в тот же день.

Также еще одно исследование, которое касалось похудения, показало, что добавление орехов при соблюдении диеты, предусматривающей ограничение калорий, не мешало прогрессу. Более того, в некоторых случаях люди, которые употребляли орехи, похудели больше, чем те, которые их не употребляли.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда ученые отмечали пользу орехов. Некоторые исследования показывали связь между употреблением орехов и снижением уровня диабета, сердечных заболеваний, улучшением фертильности и работы мозга.

Несмотря на эти доказательства, говорится в статье, многие люди относятся к орехам с осторожностью, потому что боятся, что калории будут перевешивать их пользу. Эксперты же утверждают, что все наоборот.

Если ежедневно съедать горсть орехов, вы получите мощную смесь белков, клетчатки и полезных жиров, которая не только насыщает, но и помогает защитить здоровье в долгосрочной перспективе.

"Орехи чрезвычайно богаты питательными веществами, но организм не использует каждую калорию, содержащуюся в них. Вот почему они не оказывают такого же влияния на увеличение веса, как другие продукты с высоким содержанием жира", - говорит диетолог Грейс Кингсвелл.

Если отбросить миф о весе, то перечень преимуществ впечатляет.

"Орехи являются отличным источником клетчатки, витамина Е, антиоксидантов и минералов, но что ещё важнее, они влияют сразу на несколько систем организма", - поделилась диетолог.

Грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами, белком и полифенолами. А бразильские орехи являются одним из самых богатых источников селена, ключевого питательного вещества для здоровья щитовидной железы.

Что касается миндаля, то в нем много клетчатки: в 30 г продукта содержится около 4 г клетчатки, что способствует улучшению здоровья кишечника, иммунитета и пищеварения.

Также, как говорится в публикации, сейчас продается ореховое масло и оно является более здоровым заменителем арахисового масла. Масло из миндаля или фисташки действительно содержит белок, клетчатку и полезные жиры.

Другие советы по употреблению орехов

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Джиллиан Кубала рассказала о полезных свойствах миндаля и грецких орехов. По ее словам, между этими видами есть определенные важные различия, о которых стоит знать.

Также мы писали, что фермер-производитель фисташек Джозеф Сеттон дал советы, где и как лучше хранить орехи, чтобы они дольше оставались свежими. Эксперт поделился, что после сбора урожая они сталкиваются с тремя основными угрозами, поэтому могут быстро испортиться.

