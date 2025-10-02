Готовьте деньги: Microsoft опять повысила цену на PC Game Pass в Украине

Это уже второе подорожание за последние 14 месяцев.

Microsoft объявила о масштабных изменениях в сервисе Game Pass, которые, затронут, в том числе и украинских геймеров. Компания поменяла названия и увеличила стоимость тарифов.

Украинским игрокам официально доступен только один план подписки Game Pass – PC Game Pass. Раньше его можно было приобрести за 230 гривен, однако теперь цена поднялась на 60 гривен.

Начиная с октября игрокам, которые хотят получить доступ к библиотеке игр Xbox на ПК, придется платить по 290 гривен в месяц. Стоимость 14-дневного пробного периода не изменилась – 39,99 грн.

Подписчики PC Game Pass, как и раньше, будут получать все новые релизы Xbox в день релиза (включая Call of Duty), а на постоянной основе у них будет доступ к 400+ играм. В обновленный PC Game Pass входит коллекция Ubisoft+ Classics (серия Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy) и EA Play Vault.

Повышение компания объясняет расширением возможностей, которые теперь доступны пользователям.

Windows Central пишет, что игроки очень недовольны ростом цен и массово отменяют свои подписки. Многие считают, что это решение знаменует конец эпохи привлекательности Game Pass как доступного сервиса подписки. А следующий шаг – подписка с рекламой.

Несколькими днями ранее президент Xbox говорил, что Game Pass принес Microsoft рекордную выручку в 5 миллиардов долларов. По ее словам, подписка не только окупается, но и приносит прибыль, а также выгодна разработчикам.

