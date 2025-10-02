Консоль дебютировала в далеком 2013 году и ее поддержка продолжается уже почти 12 лет.

Sony, похоже, постепенно готовится к окончанию поддержки своей популярной игровой консоли PlayStation 4, которой в этом году стукнет 12 лет. Об этом сообщает известный журналист Том Хендерсон.

Компания начала уведомлять разработчиков о том, что со следующей весны они лишатся возможности использовать в своих играх ряд ключевых сетевых функций. Среди них:

Профили и пользователи.

Текстовые фильтры.

Activity Feed Web API.

Title Small Storage (TSS).

Title User Storage (TUS).

Shared Media Web API.

Согласно документации PlayStation, эти функции призваны обеспечить "унификацию" между разными поколениями консолей. Без них разработчики не смогут нормально поддерживать многопользовательские проекты на PS4.

Хендерсон пишет, что подобное урезание функционала наверняка подтолкнет разработчиков окончательно отказаться от поддержки PS4 и сосредоточиться на PS5. А для игроков это может стать дополнительным стимулом перейти на новое поколение консолей. Ранее разработчики Genshin Impact подтвердили, что в апреле 2026-го игра окончательно перестанет работать на PS4.

Официальных комментариев от Sony по поводу окончания поддержки консоли пока не поступало. Все модели PlayStation 4 давно сняты с производства, Sony не раскрывает количество юзеров, все еще играющих на этих консолях.

Что касается PS6, то, если верить слухам, Sony собирается выпустить сразу две приставки. Одна из них придет на смену PS5 и будет обычной домашней приставкой. Вторая должна быть портативной. Релиз намечен на конец 2027 или начало 2028 года.

