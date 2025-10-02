По мнению специалиста, в марте-апреле рынок перевозок может окончательно коллапсировать.

Украина столкнулась с транспортным кризисом, который связан с критической нехваткой водителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"Уже имеем реальную нехватку различных типов транспортных средств на рынке. Точно уже не хватает цистерн, а это еще масло не пошло активно, только начинается. Точно не хватает рефов (рефрижераторов, - УНИАН) для доставки продуктов из Европы", - пишет специалист.

Если говорить о внутренних тентовых перевозках, то ситуация еще "более-менее терпимая", хотя по отдельным направлениям уже ощущается острая нехватка. Также не хватает самосвалов, хотя в этом случае дать точную оценку сложно из-за дождей и снижения перевозки зерновых.

"Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Нон-сенс? Нет, просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Знаете, почему? Наверное знаете, норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается", - считает Леушкин.

Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации. По его словам, в январе-феврале ожидаются рекордно низкие перевозки грузов, поэтому критичность ситуации будет не столь заметной, но в марте-апреле может произойти окончательный коллапс рынка.

"Вина и сыра из Франции никто Вам не привезет и мандаринки из Испании тоже в магазинах не найдете", - добавил Дмитрий Леушкин, отметив, что кризис коснется и перевозки оружия.

Решить эту проблему может увеличение процента водителей-международников, подлежащих бронированию, подытожил специалист.

Дефицит водителей в Украине - последние новости

Стоит сказать, что специалисты не впервые говорят об острой нехватке водителей в Украине. Дефицит существовал еще до войны. А недавно в Ассоциации международных автоперевозчиков сообщили, что из-за войны дефицит кадров кое-где уже составляет от 30% до 50%. Отмечается, что такая ситуация может привести к росту цен на практически все импортные товары.

Напомним, еще в марте эксперт Дмитрий Леушкин сообщил о массовом снятии с рейсов водителей фур и о возможных последствиях этого для экономики.

