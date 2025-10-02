Они установили, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле.

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы доказали, что около 6,2 млн лет назад Красное море полностью высохло, а затем внезапно наполнилось водой из Индийского океана.

Результаты исследования позволили точно определить время драматического события, изменившего Красное море, пишет Phys. Используя сейсмическую визуализацию, данные о микроокаменелостях и методы геохимического датирования, исследователи показали, что масштабные изменения произошли примерно за 100 тыс. лет - мгновение ока для масштабного геологического события.

Ученые рассказали, что Красное море, ранее соединявшееся со Средиземным, превратилось в пустой, заполненный солью бассейн. Затем мощное наводнение прорвало вулканические барьеры, открыв Баб-эль-Мандебский пролив и воссоединив Красное море с мировым океаном.

"Наши результаты показывают, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: он полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой около 6,2 млн лет назад. Потоп изменил бассейн, восстановил морские условия и установил прочную связь Красного моря с Индийским океаном", - сказала ведущий автор исследования доктор Тихана Пенса.

Изначально Красное море было соединено с севера со Средиземным морем через мелководный порог. Эта связь была разорвана, и Красное море превратилось в бесплодную соляную пустыню. На юге Красного моря, недалеко от островов Ханиш, вулканический хребет отделял море от Индийского океана.

Однако около 6,2 млн лет назад вода из Индийского океана хлынула через этот барьер, вызвав катастрофическое наводнение. Поток прорезал подводный каньон длиной 320 км, который до сих пор виден на морском дне. Наводнение быстро заполнило котловину, затопив солончаки и восстановив нормальные условия морской среды менее чем за 100 тыс. лет. Это событие произошло почти за миллион лет до того, как Средиземное море было заполнено знаменитым Занклским потопом, что дало Красному морю уникальную историю возрождения.

Издание отметило, что Красное море образовалось в результате разделения Аравийской и Африканской плит, начавшегося 30 млн лет назад. Изначально море представляло собой узкую рифтовую долину, заполненную озерами, а затем, когда 23 млн лет назад оно было затоплено Средиземным морем, превратилось в широкий залив. Первоначально морская жизнь здесь процветала, о чем свидетельствуют ископаемые рифы вдоль северного побережья в районе Дубы и Умлуджа.

Однако испарение и плохая циркуляция морской воды привели к повышению солености, что привело к вымиранию морской жизни в период от 15 до 6 млн лет назад. Кроме того, котловина была заполнена слоями соли и гипса. Это привело к полному высыханию Красного моря. Катастрофическое наводнение из Индийского океана восстановило морскую жизнь в Красном море, которая сохраняется в коралловых рифах до сих пор.

В целом, Красное море – это природная лаборатория для понимания того, как зарождаются океаны, как накапливаются соляные гиганты и как климат и тектоника взаимодействуют на протяжении миллионов лет. Это открытие подчеркивает, насколько тесно история Красного моря связана с глобальными изменениями океана. Ученые отметили, что оно также показывает, что регион ранее переживал экстремальные экологические явления, но затем вновь стал процветающей морской экосистемой.

"Эта работа расширяет наши знания о процессах формирования и расширения океанов на Земле", -заявил соавтор исследования Абдулкадер Аль Афифи.

