Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о новом механизме национализации и быстрой продажи иностранных активов.

Издание Bloomberg предположило, что это ответ Путина на планы Евросоюза предоставить Украине "репарационный кредит". Источник издания отметил, что путинский указ направлен на ускорение продажи как российских, так и иностранных компаний.

Источник отметил, если Евросоюз начнет конфискацию российских активов, Кремль ответит "симметричными мерами".

Новый указ Путина сокращает срок предварительной оценки активов до 10 дней и ускоряет регистрацию права собственности. Все такие сделки будет проводить государственный банк "Промсвязьбанк". В документе указано, что изменения введены из-за санкций против РФ.

Bloomberg детализировал, что в России продолжают вести бизнес сотни западных компаний, в том числе UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. и Mondelez International Inc.

"Репарационный кредит" для Украины

Сумма "репарационного кредита" Евросоюза для Украины может составить до 130 млрд евро. Окончательный размер будет согласован с Международным валютным фондом.

Предполагается, что этот кредит будет направлен на помощь Украине финансировать военные расходы. Киев сможет погасить его после получения репараций от РФ в рамках будущего мирного соглашения.

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о "репарационном кредите" для Украины. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо придерживаться международного права.

