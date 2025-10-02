Почти половина опрошенных украинцев не получали в этом году повышение зарплаты.

Фасадчики, штукатуры и дальнобойщики вошли в перечень профессий с самыми высокими доходами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили OLX Работа и Европейская бизнес-ассоциация на совместной пресс-конференции по результатам проведенного опроса.

Отмечается, что в августе самые высокие медианные зарплаты получали фасадчики и штукатуры - по 55 тысяч гривень. Чуть ниже, на уровне 50 тыс. грн, зарабатывают дальнобойщики, каменщики и рихтовщики. В диапазоне от 42 до 46 тыс. грн находятся доходы плиточников, исполнителей строительных работ (прорабы), маляров, риелторов, автомаляров и строителей.

Руководитель направления OLX Работа и глава HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Мария Абдуллина рассказала, что почти половина опрошенных (49%) отметили, что в этом году не получали повышения заработной платы.

В то же время 23% ответили, что зарплата выросла до 10%. При этом 10% респондентов сообщили о повышении до 20%. Лишь 8% опрошенных получили рост на 21% и более. Кроме того, 11% зафиксировали сокращение заработной платы, что почти соответствует уровню прошлого года (12%).

Среди опрошенных 62% стремятся к официальному трудоустройству, в то же время 35% готовы работать без договора.

Среди тех, кто не рассматривает возможность трудоустройства, наибольшая доля респондентов объяснила это выходом на пенсию (42%). Еще 22% назвали причиной состояние здоровья, 13% находятся в декрете, а 11% указали на страх мобилизации как главный фактор.

В Украине в августе средняя заработная плата штатных работников по регионам составила почти 26 тыс. грн, что на 2,2% меньше, чем в июле.

Ранее сообщалось, что больше всего среди работодателей в августе вырос спрос на вакансию комплектовщика. Количество объявлений, по сравнению с маем, выросло на 331%. Медианная зарплата составила 25 тыс. грн.

