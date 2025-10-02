Эти породы чаще всего проявляют агрессию.

Если вы хотите завести собаку, то стоит обратить внимание на породы, которые подойдут именно для вас. Некоторые собаки могут проявлять черты, которые нетипичны для их собаки, однако в целом эти животные склонны проявлять агрессию в определенных ситуациях. Поэтому в The Scotsman назвали 15 пород собак, которые чаще всего проявляют признаки агрессии.

Акита

Эту погоду используют полицейские и охранники, поэтому стоит убедиться, что ее естественная агрессивность используется только с пользой.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка прекрасно подходит для работы в силовых структурах и полиции. Хотя с этой породой лучше не связываться, если ее агрессию направить в правильное русло, то она может стать хорошим домашним любимцем, который будет защищать свою семью.

Видео дня

Родезийский риджбек

Эта порода была выведена для защиты скота от львов в Африке, поэтому неудивительно, что риджбек достаточно агрессивный. Эта порода является еще одной, которая особенно склонна к агрессии по отношению к незнакомцам.

Сибирский хаски

Сибирский хаски вывели для перевозки саней по замерзшей тундре. Если им нечем заняться, то их энергия может перерасти в агрессию. Поэтому эта порода не подойдет вам, если у вас нет достаточно времени для тренировок и умственного стимулирования животного.

Такса

Поинтересуйтесь у любого владельца таксы и он вам скажет, что этот пес является не всегда самым простым питомцем в доме. Эти собаки известны своим плохим поведением и могут рычать, рычать и кусаться, если не получают того, что хотят.

Чау-чау

Чау-чау является еще одной породой собак, которую следует рассматривать только опытным владельцам. Эта порода является доминантной, поэтому может быть агрессивной, чтобы это показать.

Немецкий шпиц

Немецкий шпиц относится очень подозрительно к незнакомцам, как людей, так и собак. Он может быть очень активным и нападать, когда нервничает.

Джек-рассел-терьер

Без строгой дрессировки этот пес может стать гиперактивным и проявлять агрессию. К примеру, кусать, лаять и гоняться за людьми или собаками.

Папильон

Главное в воспитании этой породы - это социализация в раннем возрасте, ведь они могут стать агрессивными как к людям, так и к другим собакам. Однако если их правильно дрессировать, то они будут игривыми и ласковыми домашними любимцами.

Басенджи

Басенджи известны тем, что не лают, однако их территориальный инстинкт может привести к проблемной агрессии, особенно в отношении других собак. Также не следует оставлять их наедине с маленькими домашними животными, такими как кролики и хомяки, ведь эти собаки имеют высокий инстинкт охотника.

Ротвейлер

Эта порода имеет потенциал к агрессии, однако хорошо дрессированный ротвейлер может быть спокойным и любящим, однако эта порода не подойдет для новичков.

Аляскинский маламут

Для этих собак важно, чтобы они были правильно дрессированы, ведь могут проявлять агрессию, как и хаски.

Доберман

Доберманы в основном преданы своим хозяевам, однако это может привести к проявлениям агрессии к незнакомцам. Поэтому ранняя социализация является обязательной для этой породы.

Чихуахуа

Чихуахуа имеет маленькое тело, но большой характер. Постоянные непредсказуемые приступы агрессии являются частым явлением, то они не являются хорошим выбором для семей с маленькими детьми.

Колли (длинношерстный)

Большинство людей считают, что эта порода не является агрессивной. Однако исследователи из Университета Хельсинки были поражены, когда провели опрос 9000 владельцев собак и обнаружили, что эта порода возглавила рейтинг.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринары назвали 7 пород собак для спокойствия и уюта. По их словам, в этот рейтинг вошли шиба-ину, бассет-гаунд, немецкий дог, басенджи, ирландский волкодав, норфолкский терьер и босерон.

Также ветеринары рассказали, какие собаки являются самыми "ленивыми". Речь идет о таких породах, как ши-цу, чау-чау, бассет-гаунд, немецкий дог, кавалер кинг чарльз спаниель и грейхаунд.

Вас также могут заинтересовать новости: