Певица вспомнила успех документального фильма о ее отце.

Известная украинская певица, представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук неожиданно для всех вышла на связь. Она записала обращение к своим поклонникам.

В своем блоге в Instagram Мария рассказала о еще одной своей миссии, которую она реализовала, чтобы почтить память своего легендарного отца Назария Яремчука. Как оказалось, она перевыпустит одну из пластинок музыканта.

"Год назад свет увидел проект "Re: Yaremchuk" - это был документальный фильм о Назарии Яремчуке и альбом-перепев его песен с участием прекрасных, талантливых украинских артистов. Этот проект довольно успешно всколыхнул целый пласт украинской культуры и очень круто откликнулся среди молодого поколения, что было его задачей. Сегодня я к вам с еще одной хорошей новостью: хочу анонсировать перевыпуск пластинки 1980 года "Несравненный мир красоты", - отметила артистка.

Мария поделилась, что оригинальная пластинка вышла 45 лет назад и сейчас ее невозможно найти на просторах Интернета, поэтому ей пришла такая идея - перевыпустить винил с обновленной обложкой, которую создал художник Даниэль Скрипник.

"Этот альбом - это настоящая жемчужина украинской классики, один из лучших образцов тогдашней украинской дискографии. Это молодой Яремчук - это фанк, соул, оркестровый фолк-поп и несравненный мир красоты Карпат", - рассказала дочь Яремчука.

Ранее Мария Яремчук рассказывала, как предлагала Софии Ротару сниматься в фильме о ее отце Назарии, но та ей отказала.

