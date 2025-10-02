Певица реализовала интересную инициативу.

Известная украинская певица Камалия шокировала своих поклонников и не новой песней, а медицинским проектом. Артистка взялась за реализацию необычной инициативы.

В своем Instagram Камалия рассказала, что стала амбассадором инициативы, напрямую связанной с иппотерапией - методом реабилитации и лечения, при котором человек взаимодействует с обученной для этого лошадью. Если обычно эту процедуру реализуют в специально отведенных местах, то певица решила прийти с лошадью в одну из больниц.

Камалия опубликовала видео, на котором можно заметить, как она заходит в палату с животным и подводит его к пациентам.

"Сейчас он вас полечит", - отметила певица.

Исполнительница также добавила, что такая практика уже активно используется в Европе, однако, в Украине - это впервые. Камалия отметила, что до нее подобного еще никто не делал. Вероятно, что артистка планирует и в дальнейшем развивать эту инициативу.

Стоит отметить, что артистка хорошо ладит с лошадьми и сама является искусной наездницей. Однако, несмотря на всю любовь к этим животным недавно она серьезно из-за низ травмировалась.

Во время отдыха в Италии, певица уделила время любимому хобби и даже попробовала новые трюки в верховой езде. Но один из них обернулся падением Камалии с лошади. Она рассказала, как приходила в себя после этого.

