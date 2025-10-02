Слез не сдерживал никто.

Известная украинская легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы, Марина Бех-Романчук, которая недавно сообщила о своей беременности, показала, как ее муж, пловец Михаил Романчук отреагировал на эту новость. Она подготовила для него настоящий сюрприз.

В своем блоге в Instagram Марина поделилась с поклонниками трогательным видео и рассказала, как впервые узнала о пополнении. По словам спортсменки, в тот день она сделала несколько тестов на беременность, чтобы быть уверенной в результате, после чего она решила по-особенному сообщить новость Михаилу.

"Это был фантастический день, я сделала несколько тестов, чтобы убедиться и конечно решила подготовить сюрприз для Миши. Мне очень хотелось, чтобы все было по-особенному, но я настолько была взволнована, что даже видео снимались хаотично, потому что в тот момент это было не важно", - призналась она.

На кадрах, которые распространила Бех-Романчук, видно очень эмоциональную реакцию ее мужа. Он был настолько тронут новостью, что начал плакать от счастья.

Спортсменка добавила, что новость о ее беременности стала определенным светлым лучом в их жизни, ведь они с Михаилом долго мечтали об общем ребенке:

"Мы так ждали и так мечтали... Плакали так долго, что словами не описать, потому что за спиной не легкий путь. И я благодарна своему мужу что он был и есть такой сильной опорой и поддержкой, что он всегда верит, и что он так заботится о нас".

Напомним, что недавно Марина Бех-Романчук озвучила причину того, почему она долго не могла забеременеть.

Вас также могут заинтересовать новости: