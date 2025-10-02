Доля Windows 7 взлетела почти в 5 раз на фоне окончания поддержки Windows 10

По данным StatCounter, каждый десятый компьютер под управлением Windows использует Windows 7.

14 октября 2025-го Microsoft официально прекратит поддержку Windows 10, что означает окончание выпуска обновлений безопасности и исправлений ошибок. На этом фоне растет рыночная доля 11 версии системы и, внезапно, старушки Windows 7.

По данным StatCounter, еще в июле мировая доля Windows 7 составляла 2% от всех компьютеров под управлением ОС от Microsoft. В августе этот показатель достиг 3,59%, а к концу сентября – 9,15%. До этого он много месяцев удерживался примерно на одном уровне.

На текущий момент версии Windows имеют следующее распределение:

Windows 11 — 49,05%

Windows 10 — 40,48%

Windows 7 — 9,15%

Windows 8 — 0,44%

Windows XP — 0,3%

Рост Windows 7 не означает, что пользователи переходят на нее с Windows 10, лишь бы не устанавливать Windows 11, отмечает портал TweakTown, и такое явление может быть очень краткосрочным. Тем не менее, будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция в следующие месяцы.

В сфере ПК-гейминга ситуация иная: последний опрос Steam года показывает явный рост популярности Windows 11, на которую приходится 63,04% всех ПК-геймеров. Windows 10 на втором места с долей в 32,18%.

Поддержка Windows 10 заканчивается уже через несколько недель, поэтому ожидается, что ее доля на рынке сократится. При этом есть несколько способов (в том числе бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать обновления безопастности.

