В начале полномасштабной войны ВСУ уже возвращали Купянск и сейчас снова есть риск его потерять.

В сентябре 2022 года украинские войска захватили плохо подготовленные российские оборонительные позиции и продвинулись на север, восток и юг через Харьковскую область, дойдя до реки Оскол и отвоевав город Купянск, который является железнодорожным узлом. Однако, через три года спустя город снова оказался на грани захвата Россией, пишет Radio Free Europe.

В статье говорится, что теперь эта ситуация отражает как борьбу Украины, так и решимость России и готовность Кремля принять потрясающие потери. Хотя четвертый сезон боевых действий в тотальной войне России против Украины подходит к концу, ситуация на 1100-километровой линии фронта в основном напоминает ту, что была в начале сезона.

"Мы находимся в состоянии изнурительной войны. Решающим фактором является лишь способность выдерживать, терпеливо подрывать потенциал врага; все будет накапливаться, а не будет решающим ударом", - сказал военный эксперт и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований, французского аналитического центра Тибо Фуйе.

Указывается, что если не произойдет кардинальных изменений в ситуации, тогда падение Купянска может совпасть с началом осенних дождей и холодов. Для украинских военных это будет деморализующей концовкой 44 месяцев после начала вторжения.

В публикации отмечается, что российские войска, которые в основном закрепились на восточном берегу реки Оскол, в течение нескольких месяцев медленно продвигались на север, так как их командиры отдавали приоритет другим участкам фронта.

Указывается, что в Купянске проходит важная железнодорожная линия, которая позволяет украинским войскам пополнять свои позиции из Харькова, второго по величине города страны.

Издание отметило, что в начале сентября российские войска использовали часть подземной газопроводной сети, простирающейся на километры под землей под рекой Оскол, пытаясь обойти украинские позиции на северной окраине Купянска.

Украинские военные заявили, что уничтожили газопровод и убили или взяли в плен десятки российских солдат. В то же время, как говорится в статье, они не исключили, что неизвестное количество российских солдат могло проскользнуть и спрятаться.

Также в Донецкой области город Покровск, который также имеет много автомобильных и железнодорожных узлов, в течение большей части года находился под угрозой окружения российскими войсками.

Ситуация к северо-востоку от Покровска является более проблематичной для украинцев. В августе неизвестное количество небольших российских подразделений прорвало слабую оборону Украины к востоку от города Доброполье.

Этот прорыв показал, что существует перегруженность и нехватка личного состава в обороне Украины. Также это подтвердило, что тактика российских командиров, на которую они полагались в течение текущего года, действует.

Она заключается в том, чтобы отправлять небольшие подразделения, иногда всего одного-двух солдат, возможно на мотоциклах или вездеходах, чтобы быстро проехать мимо или вокруг украинских окопов, а затем закрепиться, пока Россия не сможет усилить свои позиции.

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что начальник разведки 1-го отдельного штурмового полка им. Да Винчи с позывным "Хром" рассказал, что Россия для прорыва фронта в Покровске специально создала объединенную группировку войск морской пехоты. По словам военного, возле Покровска ситуация остается максимально сложной, так как противник не оставляет намерений достичь успеха на этом участке фронта. Однако, по его словам, на сегодняшний день эти подразделения морской пехоты, принимая непосредственное участие в штурмовых действиях на направлении, несут огромные потери.

Также мы писали, что проект Deep State сообщил, что врагу якобы удалось оккупировать Ольговское, Березовое и Калиновское, а также продвинуться вблизи Новоивановки и Вороного. В отчете Генштаба указывается, что на Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

