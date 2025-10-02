По его словам, ВСУ должны задействовать эффективные решения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский провел очередное рабочее совещание по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА. Как сообщил он в своем Telegram, в сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 - типа "Шахед".

Он подчеркнул, что ВСУ должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы.

"Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и границе. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков", - отметил главком.

Также, по его словам, продолжается наращивание возможностей подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков. Сирский проинформировал:

"Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки. Продолжается совершенствование системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения. Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины".

Кроме того, он проинформировал, что развивают и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи.

Применение легкомоторной авиации, как пояснил главком, позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах.

"Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач. Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства. Определил необходимые задачи всем задействованным структурам - прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками", - рассказал он.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, западные чиновники для Financial Times рассказали, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской ПВО. По словам чиновников, бомбардировки, направленные против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

