Дольше всего придется собирать деньги жителям столицы и Киевской области.

Чтобы приобрести собственное жилье, жителям разных регионов Украины придется откладывать свою зарплату от одного до девяти лет. Эксперты сравнили среднюю зарплату за август со стоимостью на жилье за этот период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила менеджер по развитию ключевых бизнес-клиентов категории OLX Работа Алина Шапран во время презентации исследования.

По ее словам, дольше всего придется собирать деньги жителям столицы и области - около девяти и восьми лет соответственно. Также в перечень самых дорогих регионов для покупки жилья входит Львовская, Черновицкая и Винницкая области - по семь лет, а также Одесская и Ивано-Франковская области - по шесть лет.

"То есть это самые дорогие регионы, чтобы приобрести собственное жилье", - сказала Шапран.

Отмечается, что быстрее всего приобрести собственное жилье можно в Донецкой области - на это нужно всего лишь год. Далее идет Херсонская область - два года. А за три года можно приобрести собственное жилье в Харьковской, Сумской, Запорожской и Николаевской областях.

По данным OLX Работа, в Донецкой области медианная зарплата составляет 33 тысячи гривень, а Херсонской области - 30 тыс. грн, а во Львовской области - 27 тыс. грн. При этом в Киеве медианная заработная плата составляет 27,8 тыс. грн.

"Это может быть связано с тем, что сейчас есть большая сложность в найме при поиске кандидатов именно в прифронтовых областях. И также на это влияют вакансии в Силах Обороны", - сказала Шапран.

Рынок жилья в Украине - последние новости

По данным OLX Недвижимость, в августе этого года наибольшее количество откликов на одно объявление о продаже квартир наблюдали в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4% и составила 1,6 тысячи долларов. Самое дорогое жилье столицы традиционно в Печерском районе.

