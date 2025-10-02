Киллиан Мерфи также присоединится к проекту.

Популярный сериал "Острые козырьки" получит продолжение. BBC и Netflix заказали сразу два новых сезона.

Об этом сообщает Variety. Отмечается, что события на экране будут развиваться в 1953 году – во время восстановления Бирмингема после Второй мировой войны. В центре сюжета будет новое поколение семьи Шелби.

"После тяжелых бомбардировок во время Второй мировой войны Бирмингем строит лучшее будущее из бетона и стали. В новой эре "Острых козырьков" Стивена Найта гонка за право владеть масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифических масштабов. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей, а семья Шелби находится в самом его кровавом сердце", – говорится в описании сюжета.

Актер Киллиан Мерфи, который изобразил в сериале Томаса Шелби, также присоединится к этому проекту. Правда, в роли исполнительного продюсера. Актерский состав пока не разглашается.

Известно, что каждый сезон будет состоять из шести серий продолжительностью по 60 минут.

Напомним, что в начале 2026 года должен выйти полнометражный фильм под названием "The Immortal Man", который продолжит сюжет культового сериала. Главную роль в нем сыграет Киллиан Мерфи. Также на экранах появятся Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Тим Рот и Барри Киоган.

