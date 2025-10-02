Россия увеличивает объемы закупок у Беларуси, а также вводит ограничения на продажу бензина.

Новая стратегия Украины, которая направлена на атаки по нефтеперерабатывающим заводам России, негативно сказывается на экономике страны-агрессора, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в России резко сократились перерабатывающие мощности, поскольку правительство пытается сбалансировать огромные военные расходы с падением доходов.

В материале приводятся данные российского агентства по анализу энергетических рынков Seala, которые свидетельствуют, что почти 40 % нефтеперерабатывающих мощностей страны остаются незадействованными, главным образом из-за ремонтных работ после атак.

Видео дня

"Атаки украинских дронов являются основной причиной и составляют до 70 % случаев остановки работы", - сказал Владимир Никитин из компании Seala.

Также, как добавляет издание, он отметил, что плановое техническое обслуживание некоторых объектов было отложено из-за попытки сохранить работу нефтеперерабатывающих заводов.

Согласно информации издания, российский рынок топлива столкнулся с дефицитом, составляющим примерно 20% месячного спроса на бензин - примерно 400 000 тонн из 2 миллионов потребленных.

Издание цитирует одно из российских СМИ, которое заявило, что потребители этот дефицит уже начинают ощущать. Примерно 1 из 50 заправочных станций прекратила продажу бензина из-за сокращения в стране производства примерно на 10%.

Также в публикации отмечается, что где-то с июля текущего года Россия увеличила закупки бензина в соседней союзной Беларуси на 36 % по сравнению с 2024 годом. Кроме этого, в сентябре импорт бензина вырос на 168 процентов по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на это, объемы все еще недостаточны для удовлетворения спроса.

Издание отмечает, что в среду, 1 октября, министр энергетики России Александр Новак предложил еще больше увеличить объемы закупок у Беларуси, а также отменить импортные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Примечательно, что оккупированный Крым, как свидетельствуют данные, пострадал больше всего. На полуострове так называемое "правительство" решило ввести ограничения на продажу бензина одному лицу.

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Киев планирует увеличить производство беспилотников дальнего действия, чтобы продолжать наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Добавляется, что большинство российских нефтеперерабатывающих заводов расположены в западной части страны, что делает их уязвимыми для атак.

Атаки по НПЗ России - что известно о последствиях

Ранее УНИАН сообщал, что спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что атаки, которые наносятся по объектам РФ, производящим топливо для военных целей, не сказались на подразделениях врага во временно оккупированном Крыму. Он добавил, что там расположено 5 аэродромов, вылеты с которых происходят круглосуточно. Поэтому, пояснил Плетенчук, из этого можно сделать вывод, что авиационного топлива российской армии хватает.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный отметил, что после атак украинских дронов, Россия имеет не только дефицит бензина, но и другую проблему. Он пояснил, что вместо готового продукта враг начинает экспортировать сырую нефть, но Россия не зарабатывает денег на нефтепереработке. Поэтому, бюджет от этого теряет средства. Также эксперт добавил, что сейчас в России происходит сбор урожая, что создает огромную потребность в дизеле для комбайнов и грузовиков, доставки урожая в порты.

Вас также могут заинтересовать новости: