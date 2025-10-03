Чтобы 3 октября прошло благополучно, запомните главные обычаи этого дня.

Наши предки считали дату 3 октября неблагоприятной и опасной для здоровья. В мире чествуют профессионалов технических наук. А верующие в эту дату молятся об удаче в семейных делах. Если хотите уберечься от беды - запомните, какой сегодня праздник и что в него запрещено делать.

Какой сегодня праздник в Украине

Известно о таких знаменитых украинцах, рожденных в эту дату: педагог Кириак Костанди, литературовед Михаил Возняк, писательница Люко Дашвар, музыкант Сергей Кузминский и военный ВСУ, Герой Украины Валерий Глебов.

Поскольку никакой праздник сегодня в Украине не празднуется, можно отметить православные или международные торжества.

Какой сегодня праздник в мире

Профессиональный праздник Международный день технаря отмечают все работники технической сферы: инженеры, механики, электрики, конструкторы, айтишники и т.д.

Помимо него есть другие всемирные праздники сегодня, а именно День улыбки, День татуировщика, День грибников, День таблицы умножения.

Среди именинников дня видим имена нескольких мировых знаменитостей: художник Пьер Боннар, писатель Гор Видал, певицы Эшли Симпсон и Гвен Стефани, актриса Лина Хиди.

Какой сегодня праздник церковный

Последователи нового церковного календаря 3 октября читают молитвы о взаимопонимании между родными и послушании детей святым Дионисию Ареопагиту и Рустику Пресвитеру.

Если хотите помолиться о здоровье и благополучии военных, то запомните, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. Это день памяти князя Михаила Черниговского и мученика Евстафия Плакиды, покровителей воинов.

Что за праздник сегодня в народе

Народные приметы так предсказывают погоду на ближайшее время:

северный ветер сулит похолодание;

если пошел дождь, то осадки еще две недели продлятся;

у луковицы много шелухи - к холодной зиме;

если утром появился туман, то скоро пригреет солнце.

Эта дата в верованиях наших предков считается опасной для здоровья, поэтому нужно беречь иммунитет. Чтобы не болеть до конца года, следует съесть сырой зубчик чеснока или кружочек лука.

По возможности праздник сегодня стоит провести вместе с семьей и детьми. Также нужно запомнить сон в ночь с 2 на 3 число - он может сбыться, если никому о нем не рассказывать.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит одеваться не по погоде, мочить ноги, сидеть под сквозняком - повышается риск заболеть. Под запретом жадность, зависть, отказ от помощи близким. Помимо прочего сегодня праздник, неудачный для стрижки.

