Остров Меркет на протяжении веков принадлежал Швеции и Финляндии.

Крошечный участок земли в Балтийском море - самый маленький в мире "разделённый остров", разделённый двумя странами. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на площадь всего 0,03 км², остров Меркет на протяжении веков принадлежал Швеции и Финляндии.

Интересно, что скалистый остров разделён странами по извилистой границе. Но когда-то он был первоначально разделён в 1809 году, по Фридрихсгамскому договору - граница была определена как прямая линия.

Однако всё изменилось, когда в 1885 году росияне, которые в то время контролировали Финляндию, построили маяк. Здание оказалось немного дальше пограничной линии. Это не вызвало никаких конфликтов и было рассмотрено лишь спустя почти 100 лет, в 1981 году.

Важно, что Швеция и Финляндия переделали границу, переместив маяк на финскую сторону, но при этом сохранили справедливое распределение земель. Граница может даже снова сдвинуться, поскольку её положение пересматривается каждые 25 лет.

В последний раз её геодезическая съемка проводилась в августе 2006 года, и она обозначена 11 пограничными знаками. Они представляют собой отверстия, просверленные в скалистом ландшафте острова, и были окрашены в белый цвет в 2007 году.

При этом соблюдение границы не является строгим, и для ее пересечения не требуется никаких проверок.

До Меркета можно добраться только по воде при хорошей погоде из Кёрингсунда, финского порта, расположенного примерно в 30 км от острова. До острова по воде можно добраться примерно за час и 20 минут.

Главная достопримечательность Меркета - маяк, который обслуживается Финским обществом маячников. Хотя он больше не используется, раньше он служил ориентиром для лодок в этом районе.

Более того, обе страны находятся в разных часовых поясах: Финляндия - GMT+3, а Швеция - GMT+2, что технически означает, что и остров тоже находится в разных часовых поясах.

Интресно, что Меркет также разделён на несколько частей внутри стран: шведская часть относится к лену Уппсала и лену Стокгольм. Финская часть находится в коммуне Хаммарланд.

