На фоне российских провокаций в Европе члены НАТО усиливают оборону. После инцидента с самолетами РФ в Эстонии польские десантники высадились на Готланд – шведский остров в Балтийском море, пишет The Economist.
Кроме того, Швеция переносит на остров наземные средства противовоздушной обороны и повышает боеготовность своих воздушных сил. В свою очередь, Великобритания, Франция, Германия и Швеция отправили оборудование для борьбы с дронами в Данию, где в последние дни были замечены неизвестные БПЛА. К тому же, ЕС ускорил разработку так называемой "стены дронов".
Однако это может быть именно тем, чего хотел российский диктатор Владимир Путин, говорится в материале. Бывший российский дипломат Борис Бондарев, который ушел в отставку в знак протеста против вторжения в Украину, говорит, что Путин может надеяться, что это частично отвлечет внимание НАТО от поддержки Украины.
"Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно для Украины. В результате военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону", – пояснил он.
В то же время министр обороны Румынии Ливиу-Ионут Мостеану предполагает, что Москва может прибегать к таким методам запугивания, поскольку ее наступления в Украине не дали результатов. Поэтому РФ ищет "новые способы действовать, потому что не могут сделать даже одного шага вперед в Украине".
Его мнение разделяет и министр обороны Эстонии Ханно Певкур:
"Это, вероятно, потому, что они не очень хорошо справляются на поле боя и им нужно оказать давление на Европу и Запад коллективно, чтобы сказать: "Занимайтесь своими делами, занимайтесь своей противовоздушной обороной и не предоставляйте противовоздушную оборону Украине".
И сейчас провокации России, кажется, направлены именно против стран, которые помогают Украине больше всего. К примеру, Дания будет первой страной НАТО, где будет производиться украинское оружие. Аэропорт Жешув в Польше давно является главным хабом для доставки военной помощи в Украину.
И Путину не нужно запугивать политиков или генералов своими маневрами, акцентируют журналисты. Для достижения целей диктатору достаточно напугать население тех стран, на которые он нацелен, чтобы подорвать доверие граждан к власти. Это может заставить избирателей дважды подумать, поддерживать ли Украину и занимать ли враждебную позицию в отношении России, пишет издание.
Эстонский министр обороны подчеркнул, что в случае необходимости будет предоставлен военный ответ на такие провокации. Но в стратегическом плане, по его словам, нужно "оказывать большее давление на Россию с помощью санкций, ограничения цен на нефть и военной помощи Украине".
Провокации в Европе: вы могли это пропустить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные начали работать с Данией и другими партнерами над общей системой обороны против российских дронов. Он отметил, что Россия всегда начинает с гибридных атак, постепенно повышая ставки.
The Times писало, что НАТО рассматривает новый план по сбитию российских самолетов. Ряд стран-членов блока, которые находятся в территориальной близости от России, призывают альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы.