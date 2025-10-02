В "Черниговоблэнерго" отмечают, что будут отключать и тех потребителей, помещений которых ранее не было в графиках почасовых отключений.

В Чернигове и области, где ранее сообщалось о многочасовых отключениях электроэнергии, света будет еще меньше. В регионе введут более жесткие графики электроснабжения, сообщает энергокомпания "Черниговоблэнерго" в телеграм-канале.

Согласно сообщению, количество часов со светом сократится для всех. Энергетики отмечают, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за ухудшения ситуации в энергосистеме.

"Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения, сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели графиком почасовых отключений", - объясняют в компании.

В "Черниговоблэнерго" уточняют, что будут отключать и тех клиентов, которые "не заведены в график почасовых отключений".

"Отключения, конечно же, будут чередоваться, чтобы каждый из вас имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд", - отмечается в сообщении.

Массированная атака России на Черниговщину - последние новости

25 сентября Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Чернигове, из-за чего без электричества остались 30 тысяч потребителей.

1 октября ситуация с электроснабжением на Черниговщине ухудшилась. В результате удара России по Киевской области была поражена критическая инфраструктура. Поэтому в Черниговской области были введены графики отключения электроэнергии.

Кроме этого удар по энергообъекту на Киевщине привел к блэкату на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Уже через несколько часов внешнее питание ЧАЭС было восстановлено.

