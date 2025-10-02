Они уже появились в новых коллекциях.

Этой осенью на подиумах и уличных луках снова господствуют плиссированные сапоги. То, что несколько лет назад считалось ретро-аксессуаром из 80-х или нулевых, сегодня возвращается в новой интерпретации.

Как обращает внимание City Magazine, известные бренды вроде Burberry и Balmain включили такие модели в свои коллекции, подтвердив, что плиссированные сапоги - это не кратковременный тренд, а настоящий мастхэв сезона.

Их главной особенностью являются мягкие складки, создающие эффект движения и легкости. Такая форма добавляет образу динамики и одновременно обеспечивает комфорт, поэтому обувь не ограничивает шаг, а гармонично подчеркивает силуэт. Именно поэтому они удачно сочетают эстетику и практичность.

В этом сезоне дизайнеры экспериментируют не только с формой, но и с цветами. К классическим черному и коричневому добавились насыщенные оттенки - бордовый, изумрудный, медный, горчичный и темно-фиолетовый. Они превращают сапоги в главный акцент образа, в то время как остальные детали гардероба выполняют роль фона.

Издание советует сочетать плиссированные сапоги с платьями миди, шерстяными свитерами или прямыми пальто. В то же время стоит избегать длинных брюк, закрывающих складки, ведь именно они являются главной "изюминкой" обуви.

Напомним, ранее обозреватели отметили, что сейчас в моду вернулись популярные ранее юбки-скейтеры.

