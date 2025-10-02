Лента мастерски превращает безоговорочную любовь собаки к хозяину в мощнейшее оружие против потусторонних сил.

9 октября 2025 года в украинский прокат выходит фильм ужасов "Хороший мальчик" (Good Boy), все события в котором сняты с точки зрения собаки. Фильм уже успел стать сенсацией нынешнего фестиваля независимого кино SXSW и получил довольно высокие оценки от первых критиков и зрителей.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, украинским дистрибутором ленты, рассказывает, что нужно знать об одном из лучших хорроров года.

О чем фильм

Задумывались ли вы, почему ваша собака вдруг начинает безумно лаять? Или почему она неподвижно смотрит в, казалось бы, произвольную точку? Или почему она испуганно бежит с другого конца дома прямо к вам? Режиссер Бен Леонберг, вероятно, как раз размышлял над этими вопросами, когда создавал свой полнометражный дебютный фильм – жуткий хоррор, где пес является главным героем, и все события показаны с его перспективы.

Видео дня

Итак, в центре сюжета – верный ретривер Инди, который переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом (Шейн Йенсен). Впрочем, новый дом полон не только старой мебели, но и страшных потусторонних сил. Тодд их не замечает, но зато Инди сразу чувствует опасность и пытается во что бы то ни стало спасти своего хозяина.

Когда главный актер - собака, традиционные правила кинопроизводства летят в окно

"Хорроры лучше всего работают, когда они кажутся реальными, когда места действия напоминают те, где может жить зритель, а персонажи ведут себя аутентично. "Хороший мальчик" сочетает современные темы и хоррор в глубоко близкой каждому истории. Фильм приглашает зрителей увидеть мир глазами верной собаки, единственная цель которой – любить и защищать своего лучшего друга. Хотя жанровые элементы ленты являются фантастическими, эмоциональная связь между собакой и человеком отражает реальность, с которой многие могут себя соотнести", – говорит Бен Леонберг.

Он – режиссер, оператор, сопроюсер и соавтор сценария "Хорошего мальчика", а заодно и пет-отец звезды фильма, песика Инди (да, это настоящее имя собаки-актера).

"На съемочной площадке я работал со своей собственной собакой, и я думаю, что из-за этого игра пса в фильме настолько не похожа на другие актерские киноработы собак", – рассказывает режиссер, добавляя, что "когда твой главный актер – собака, традиционные правила кинопроизводства летят в окно".

По словам Бена, в течение трех лет он и его жена Кари Фишер (она также является сопродюсером фильма) работали в соответствии с распорядком дня главной звезды ленты – побуждая Инди к "актерской игре" глупыми звуками, фиксируя пса в конкретных положениях и заманивая его лакомствами к путешествиям вокруг "дома с привидениями".

"Инди даже не подозревал, что снимается. Он не понимает ни меток, ни команд, и большинство съемок провел дремая. Тем не менее, его присутствие на экране настолько магнетично, что я возложил весь фильм на его ничего не подозревающие маленькие плечи", – говорит Бен Леонберг.

Но плечи Инди выдержали, и его выдающаяся работа уже отмечена профессиональной наградой – премией The Howl of Fame, первым "собачьим" призом в истории фестиваля South by Southwest, где состоялась мировая премьера ленты.

Критики: "Это один из лучших хорроров года"

Мировая премьера "Хорошего мальчика" состоялась в марте 2025 года на фестивале независимого кино South by Southwest (SXSW) в Техасе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Обозреватель Awards Radar отмечает, что в фильме можно увидеть "одну из лучших в истории кино четвероногих актерских работ в трогательной и глубоко тревожной истории о призраках", а его коллега из Aisle Seat с восторгом добавляет: "Слушайте меня, когда я говорю, что вы действительно поверите, будто эта собака прочитала сценарий и играет сознательно. Инди – это настоящая сила на экране".

"Леонберг создает продуманное, тревожное и душераздирающе трогательное изображение того, насколько ужасным может быть для собаки состояние, когда весь ее мир переворачивается, а она не может понять почему", – анализирует эмоциональную составляющую ленты обозреватель профильного хоррор-портала Bloody Disgusting.

"Самое сильное впечатление, и то, что придает фильму его эмоциональную силу, – это непоколебимая верность Инди его любимому хозяину и готовность пса сделать практически все, чтобы его защитить", – добавляет критик The Hollywood Reporter.

А обозреватель IndieWire, называя ленту "одним из лучших хорроров года", отмечает, что "легко было бы объяснить успех "Хорошего мальчика" только харизмой его четырехлапой звезды, но фильм не позволяет почувствовать привлечение Инди как дешевый трюк. Напротив, это очень хорошо продуманный прием, поскольку это относительно простое решение – заменить в центре истории о доме с привидениями тупого человеческого персонажа на собаку – делает даже самые банальные и предсказуемые приемы фильмов ужасов по-новому эффективными".

Вас также могут заинтересовать новости: