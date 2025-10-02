Бен Уоллес считает, что Украина вместе с союзниками могут одержать победу над путинской Россией.

Одна из главных причин, почему Украине все еще не удалось одержать победу над РФ в войне, заключается в том, что Запад долгие годы не понимал российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своем материале для The Telegraph.

"Пришло время дать понять Путину, что ему действительно есть что терять. Проблема заключалась в том, что Запад все это время не мог правильно его понять. Путин - жалкий маленький хулиган, живущий в мире фантазий и романтических царских предрассудков", - написал экс-глава Минобороны Британии.

Уоллес напомнил, что Путин часто искажает историю, чтобы она соответствовала его версии. По его словам, Запад не реагировал на это достаточно серьезно.

Видео дня

"Если вы поймете этого человека, вы найдете решение для этой войны. Если вы найдете время, чтобы прочитать одну из полных ошибок речей или сочинений Путина, вы сможете понять, что им движет. Ясно, что именно эго и фантазии Путина привели Россию к тому, чем она является сейчас", - подчеркнул экс-глава Минобороны Британии.

Уоллес отметил, что глава Кремля одержим идеей удержать Крым под своим контролем. Он добавил, что Путин считает украинский полуостров "жемчужиной давно утраченной российской имперской короны".

Бывший министр обороны Великобритании считает, что пока Крым в безопасности, то и Путин будет в безопасности. Он уверен, что Украине стоит поставить Крым под угрозу, сделав полуостров "непригодным для проживания и нежизнеспособным с точки зрения России".

"Украине не нужно вторгаться на полуостров (что, я признаю, было бы невероятно сложно, если не невозможно), но она должна задушить его до смерти. Российский флот уже изгнан из Севастополя. Необходимо уничтожить водо- и энергоснабжение Крыма. Наконец, необходимо снести Керченские мосты, чтобы поставки проходили через украинский огонь вдоль сухопутного моста к северу от Азовского моря. Украина должна ежедневно обрушивать на Крым дождь из дронов", - описал свой план Уоллес.

Также бывший министр обороны Великобритании призвал Лондон помочь Украине с поставками морских и воздушных беспилотников. Кроме того, он считает, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит передать Украине ракеты Taurus как можно скорее.

"Если и существует технология, подходящая для такого ведения войны, то это беспилотники (крылатые ракеты типа Taurus и Storm Shadow по сути являются более быстрыми и совершенными беспилотниками). На данный момент Запад и Украина имеют преимущество в этой области, и эту битву можно выиграть", - заверил Уоллес.

Келлог ответил, сможет ли Путин победить Украину

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что глава Кремля Владимир Путин понимает, что он не сможет выиграть войну. Он считает, что для российского диктатора это "невыигрышная битва в долгосрочной перспективе".

Келлог подчеркнул, что Россия "является нефтедержавой". По его словам, если забрать у Москвы "нефтедоллары", то у нее возникнет огромная проблема.

Вас также могут заинтересовать новости: