По его словам, есть более эффективные решения.

В Украине защитные конструкции стоят дороже, чем объекты инфраструктуры. Такая ситуация абсурдна, заявил эксперт по энергетике Виктор Куртев.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук". По его словам, у страны-агрессора России проекты защитных сооружений сейчас выглядят более эффективными, чем украинские.

"Мы видели их проекты – они значительно эффективнее, чем наши. И гораздо дешевле. Они ставят задачу защитить, а мы ставили другую "задачу", – сказал Куртев.

Эксперт по энергетике добавил, что "Укрэнерго" продолжает строить такие конструкции второго уровня "по инерции". При этом он уверяет, что есть более эффективные решения.

"Они комплексные. Не просто какая-то огромная (конструкция. – прим.) за все деньги мира. Это же абсурд, если у тебя конструкция стоит дороже, чем объект защиты! Зачем мы это делаем?" – отметил Виктор Куртев.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

За последние несколько недель Россия существенно активизировалась в вопросе атак по украинской энергетике. Впервые за долгое время в одной из областей было принято решение ввести графики отключений света с 1 октября. К такому шагу пришлось прибегнуть в Черниговской области.

Уже 2 октября было принято решение об ужесточении графиков из-за ухудшения ситуации в энергосистеме. Отключать и тех клиентов, которые "не заведены в график почасовых отключений".

