Он трогательно поздравил Андрея Данилко с днем рождения.

Известный украинский певец El Кравчук поделился настоящим архивом со своими поклонниками. В частности он показал, как выглядел в молодости создатель образа Верка Сердючка - Андрей Данилко.

Как оказалось, сегодня, 2 октября, Данилко празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 52 года. По этому случаю El Кравчук в своем блоге в Instagram поздравил коллегу и близкого друга с праздником, пожелав всего наилучшего.

"Искренне поздравляю своего друга Андрея Данилко с Днем Рождения! Наша дружба сильная, настоящая и проверенная годами! Здоровья, сил, вдохновения!" - написал он.

Видео дня

Кроме этого, Кравчук выложил архивные фото с именинником еще со времен их молодости. На них можно заметить двух молодых артистов, которые только пробовали штурмовать украинский шоубизнес. Также на одном из кадров рядом с ними засветилась Наталья Могилевская. Очевидно, что все они в свое время хорошо общались.

Также Андрея Данилко с днем рождения поздравила Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская. Сам именинник на все поздравления отреагировал и поблагодарил каждого.

Напомним, что на днях Юрий Никитин, который продюсирует Верку Сердючку с начала ее карьеры, рассказал, почему Данилко до сих пор поет на русском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: