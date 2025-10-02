Он отметил необходимость увеличить финансирование производства украинских дальнобойных дронов, чтобы масштабнее атаковать вглубь российской территории.

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что РФ почувствует сильные дальнобойные удары от украинских дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

"Мы никогда не атаковали гражданскую инфраструктуру в России. Мы всегда отвечали после их атак на нашу энергетику. Сначала, это было чуть больше года назад. У нас не было способности, чтобы ответить. И вы помните, когда они вызвали блэкауты в Украине, было много ужасных вещей... Теперь мы можем ответить. И они чувствуют наши сильные ответы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украине надо немного больше финансирования, чтобы быть совместимыми, потому что когда россияне применяют ежедневно 500-600 дронов, украинцы применяют 100-150 дронов.

"Я говорил с партнерами. И путем увеличения финансирования, мы усилимся и будем совместимыми благодаря дальнобойным дронам. У России будет больше вопросов от общества к ее лидерам. Это важно", - подчеркнул президент.

Как добавил Зеленский, Украина до этого момента применяла исключительно украинское вооружение для поражения дальнобойных целей на территории России.

"И после моей встречи с президентом США, действительно, мы, возможно будем иметь что-то большее. Я не знаю. Мы увидим", - сказал Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Дании отметила, что у Украины до сих пор есть незагруженные способности в производстве вооружения.

"Я обратилась с просьбой к союзникам выделить больше средств, больше финансирования для производственных линий в Украине", - сказала Фредериксен.

Разведывательные данные США

США могут передать Украине разведывательные данные, которые позволят осуществлять дальнобойные удары в глубокий тыл РФ с использованием ракет большой дальности. Кроме того, США не будут возражать, если Украина будет бить по российской энергетической инфраструктуре.

Решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет от США зависит исключительно от президента Дональда Трампа.

