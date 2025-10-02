фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что РФ почувствует сильные дальнобойные удары от украинских дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

"Мы никогда не атаковали гражданскую инфраструктуру в России. Мы всегда отвечали после их атак на нашу энергетику. Сначала, это было чуть больше года назад. У нас не было способности, чтобы ответить. И вы помните, когда они вызвали блэкауты в Украине, было много ужасных вещей... Теперь мы можем ответить. И они чувствуют наши сильные ответы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украине надо немного больше финансирования, чтобы быть совместимыми, потому что когда россияне применяют ежедневно 500-600 дронов, украинцы применяют 100-150 дронов.

"Я говорил с партнерами. И путем увеличения финансирования, мы усилимся и будем совместимыми благодаря дальнобойным дронам. У России будет больше вопросов от общества к ее лидерам. Это важно", - подчеркнул президент.

Как добавил Зеленский, Украина до этого момента применяла исключительно украинское вооружение для поражения дальнобойных целей на территории России.

"И после моей встречи с президентом США, действительно, мы, возможно будем иметь что-то большее. Я не знаю. Мы увидим", - сказал Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Дании отметила, что у Украины до сих пор есть незагруженные способности в производстве вооружения.

"Я обратилась с просьбой к союзникам выделить больше средств, больше финансирования для производственных линий в Украине", - сказала Фредериксен.

Разведывательные данные США

США могут передать Украине разведывательные данные, которые позволят осуществлять дальнобойные удары в глубокий тыл РФ с использованием ракет большой дальности. Кроме того, США не будут возражать, если Украина будет бить по российской энергетической инфраструктуре.

Решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет от США зависит исключительно от президента Дональда Трампа.

