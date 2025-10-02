Под запрет попали 87 книг Короля ужасов.

В Соединенных Штатах наблюдается рекордная волна цензуры в школах, самым "запрещенным" автором стал Стивен Кинг.

По данным правозащитной организации PEN America, с 2021 года было зафиксировано почти 23 тысячи случаев запрета книг в публичных школах. Только в учебном году 2024-2025 организация задокументировала 6 870 случаев цензуры, которые коснулись почти 4 тысяч уникальных изданий.

Согласно отчету, чаще всего под запрет попадают книги, рассказывающие о расе и расизме, произведения с ЛГБТК+-персонажами или сюжетами, а также литература для старшеклассников, где есть сексуальные сцены или упоминания о сексуальном насилии.

Лидером по количеству запретов третий год подряд остается Флорида, где изъяли 2 304 книги. Далее следуют Техас (1 781) и Теннесси (1 622). Среди наиболее запрещенных в 2024-2025 учебном году оказались:

культовый роман Энтони Берджесса "Механический апельсин";

две книги из серии Сары Дж. Маас "Двор шипов и роз";

бестселлер Джоди Пиколт "Девятнадцать минут", который описывает последствия школьной стрельбы.

Лидерами среди авторов стали Стивен Кинг (87 книг), Эллен Хопкинс (18), Сара Дж. Маас, Джоджи Пиколт, Юсей Мацуи и другие. Король ужасов прокомментировал это в микроблоге X так:

"Сейчас я являюсь автором, чьи книги чаще всего запрещают в Соединенных Штатах - 87 книг. Могу предложить вам взять одну из них и посмотреть, о чем все эти жалобы и нарекания? Самовлюбленные цензоры не всегда добиваются своего. Это все еще Америка, черт возьми".

