В Украине этой осенью и зимой могут вырасти цены на хлеб. Тем не менее не стоит ожидать значительного подорожания. Об этом рассказал президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии "Украинскому Радио".

"Определенные оговорки относительно роста цен возможны - в пределах 5-10%. Таков прогноз. Но катастрофы здесь не будет", - сказал он.

Д ученко отметил, что для украинской хлебопекарной отрасли требуется 2,5 миллиона тонн хлебопекарной пшеницы. В этом году уже было собрано около 6 млн тонн продовольственной пшеницы первого, второго и третьего класса.

"Есть определенная обеспокоенность, что мукомолам будет сложнее формировать соответствующие партии, для того чтобы обеспечить качественную муку. И это будет влиять на формирование цен на хлебопекарное зерно, а соответственно - на муку и хлеб. Это что касается пшеничного зерна", - добавил эксперт.

По словам Дученко, с ржаным хлебом ситуация сложнее. Он поделился, что для его производства в оптимальном количестве требует 180 тысяч тонн ржаного зерна.

"Его собрали, но не все ржаное зерно имеет надлежащее качество, к сожалению. Поэтому ржаное зерно может быть в дефиците. Кстати, за последний год цена зерна выросла в несколько раз, а значит, и на ржаную муку", - подчеркнул эксперт.

