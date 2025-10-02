Православный праздник сегодня в народе прозвали Денис Позимний.

3 октября православная церковь по новому стилю вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита. Какие традиции и приметы этой даты дошли до наших дней, а также что за праздник сегодня церковный приходится по старому календарю - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

3 октября (дата по старому календарю - 16 октября) православные вспоминают о подвиге священномученика Дионисия Ареопагита, а также его сподвижников - пресвитера Рустика и диакона Елевферия.

Дионисий жил в Афинах в I веке. Он был хорошо образован, но углубить свои знания и отправился в Илиополь (Египет) изучать астрономию. Там он увидел необычное явление - солнечное затмение, которое произошло в момент распятия Христа. Это сильно потрясло Дионисия.

Он вернулся в Афины и вошел в состав Верховного суда - ареопага (отсюда и пошло имя Дионисий Ареопагит). Спустя какое-то время в суд пришел апостол Павел и проповедовал о христианской вере. Послушав апостола, Дионисий принял христианство и стал одним из ближайших учеников Павла. Три года он сопровождал апостола в путешествиях, а затем стал епископом Афинским.

Во времена гонений императора Нерона апостолов Петра и Павла казнили, но Дионисий решил, что продолжит их миссию. Вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием он отправился с проповедями в Италию, Испанию, Германию и Галлию (Францию). Однако в Лютеции Галльской (ныне город Париж) проповедников схватили и заключили в темницу - там они и погибли.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

вспоминают преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского;

преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского;

святителя Исихия Хоривита.

Ранее мы рассказывали также, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 3 октября почитают память благоверного князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.

О чем помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

К святому Дионисию Ареопагиту обращаются в молитвах с просьбами о помощи в семейных делах, воспитании детей, просят дать сил для преодоления трудностей.

В народе день получил название Денис Позимний - к этому времени все сильнее ощущается дыхание зимы. По народным поверьям, по земле сегодня бродят "осенние лихорадки" - злые духи, которые насылают болезни. Чтобы защититься от них, советуют обязательно съесть зубчик чеснока или кусочек лука с солью - верят, что это помогает не только укрепить иммунитет, но и уберечься от сглаза.

Также в народе верят: как проведешь этот день - так и ответит тебе мир, поэтому следует постараться помочь ближним и хранить в сердце свет.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет ссор, злобы, осуждения, зависти и жадности. Нельзя отказывать в помощи, если кто просит о ней - отказ обернется бедой.

В народе день 3 октября считается одним из самых непростых и опасных. С ним связано множество запретов:

не следует открывать надолго окна - вместе со сквозняком в дом могут проникнуть "осенние лихорадки" с болезнями;

не стоит поднимать деньги на дороге - можно потерять все свои сбережения;

нельзя принимать незваных гостей – эти визиты мгут принести беды и неурядицы;

не советуют говорить "нет" близким - отказ может привести к ссоре.

Также в этот день советуют перенести стрижку - волосы будут расти медленно.

Приметы 3 октября на Дениса Позимнего

По приметам дня можно судить, каким будет остаток осени, а также зимний сезон:

выпал туман, а в воздухе витает белая паутина - к сухой и долгой осени;

погода сухая - зимой будет мало снега;

шишки растут низко - морозы рано ударят, а если высоко – холодно будет лишь в конце зимы;

шиповник снова зацвел - осень будет долгой и теплой;

зайцы "отъелись" - к суровой зиме;

галки летают стаями и громко кричат - погода будет стоять ясной;

Считается, что Денис "открывает ворота зиме", и если день выдался теплый, то морозов не будет до Артемьева дня (20 октября).

